escuchar

Luego de ganar por penales ante Cincinnati por la US Open Cup con el Inter Miami, Lionel Messi se dio un breve descanso y tuvo un emocionante encuentro con el serbio Novak Djokovic. El momento quedó capturado a través de una fotografía que recorrió las redes sociales y cientos de fanáticos reaccionaron con euforia.

Dos leyendas. Por una parte, el siete veces ganador del Balón de Oro a mejor futbolista y uno los máximos ganadores de la historia. En la otra vereda, el ídolo del tenis. Juntos, en Nueva York, se reunieron por una invitación a cargo del empresario Jorge Mas, principal accionista del club donde juega el rosarino, y causaron furor.

Por medio de una publicación que compartió este viernes 25 de agosto en su cuenta de Twitter, el empresario se mostró alegre por la peculiar reunión. “¡What a Night! (¡Qué noche!)”, escribió junto a dos emojis de una cabra, en referencia a la palabra “GOAT”, por las siglas de iniciales en inglés de la frase “Greatest Of All Time” (el mejor de todos los tiempos). A ese texto lo acompañó con una fotografía donde se lo ve con los históricos deportistas muy sonrientes los tres.

La fotografía que compartió el empresario Jorge Mas en su cuenta de Twitter

Inmediatamente, el posteo se volvió viral y recibió miles de comentarios. “Vaya, estás rodeado de sabiduría. ¡Dos humildes modelos a seguir!”, expresó un usuario.

“Lo que amo a estos dos hombres es inimaginable. Ahora no me queda más que esperar que ambos ganen la US Open en sus respectivas disciplinas”, dijo otra fanática. “Tres potencias”, sostuvo un tercero. “¡Lucen divertidos! ¡Espero que estén celebrando todas estas victorias y pasándola muy bien estos días!”, tipeó un usuario.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en Twitter

El punto del encuentro no fue casualidad. El “diez” viajó desde Miami con su actual club para disputar su primer partido en la MLS ante New York RB, que tendrá lugar el sábado 26 de agosto. Nole, en tanto, se encuentra expectante por disputar el US Open, tras perderse la edición del 2022 por no querer vacunarse contra el Covid-19, momento que generó un gran revuelo mundial. El primer rival del serbio será el francés Alexandre Muller el lunes 28 de agosto.

Con cientos de “Me Gusta”, la publicación se llenó de mensajes por parte de miles de personas, quienes se encuentran felices por los excelentes presentes profesionales que transitan cada uno de los jugadores.

Lionel Messi se reunió con Novak Djokovic y el momento se volvió viral Captura Archivo

Lionel Messi y otra noche de victoria

El miércoles 23 de agosto fue muy importante para el jugador: dio dos asistencias claves para llegar a la prórroga y en la serie de penales -que ganaron ante Cincinnati Soccer Club-, anotó el primer tanto para el Inter Miami y el estadio estalló de alegría.

Lionel Messi volvió a salir victorioso con el Inter Miami (Instagram @leomessi)

De esta manera, el equipo pasó a la final de la US Open Cup (la copa nacional, que reúne a todas las franquicias de la MLS) ante Houston Dynamo, que se desarrollará el 27 de septiembre.

Esta jornada de festejos se sumó a la del sábado 19 de agosto, donde se consagró campeón de la Leagues Cup y levantó su trofeo número 43. Con calma y enfocado, en solo siete partidos Messi convirtió 10 goles y dejó en claro que seguirá sorprendiendo con su talento en la cancha.