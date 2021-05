Antonio Laje cuestionó duramente a los piqueteros: “No se puede vivir así”

El periodista y conductor de Buenos días América (América), Antonio Laje, se mostró preocupado ante la cantidad de reclamos y manifestaciones piqueteras que se viven en la Ciudad de Buenos Aires a diario.

“Estamos perdidos en la Argentina, no hay salidas. Nadie se anima a tomar medidas, nadie quiere pagar el costo político. Este Gobierno y los que estuvieron me parece que se equivocan pensando que la gente no va a reaccionar, yo creo que en algún momento la sociedad va a reaccionar”, relató el periodista.

“En algún momentos nos vamos a hartar tanto y va a ser muy complicado. Ahora cuando vos decís esto te dicen ‘ah, sos un golpista’. No, esto no es ser golpista, esto es marcar lo que pasa. Fijate lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Chile. ¿Por qué no va a pasar en la Argentina? ¿Por qué no va a pasar en nuestro país? ¿O te pensás que la gente no tiene un límite?”, continuó muy crítico Laje.

“Ya la economía no funciona, tenemos 50% de pobres, no podemos ni movernos pero se pueden mover ellos y se puede reunir el Presidente con 50 personas que no pasa nada. No podés enterrar a tu familia pero sí puede haber 1000 personas en el entierro de un ministro. En algún momento va a haber una reacción, esto lo que no entienden desde los gobiernos. Se está haciendo invivible la Argentina”, afirmó el conductor.

Para concluir con su editorial, Laje lanzó una advertencia: “Invivible e improductiva. Están agotando a la gente y agotando al que produce además. El que produce no soporta más esto. No puede esperar tres horas por un corte. Están liquidando no solamente a la sociedad sino al sector productivo. Sigan jodiendo y esto en algún momento va a tener un final complicado. En algún momento la gente se va a hartar. Y esto no es ser golpista, esto es advertir lo que ustedes del lado del que están no advierten. No hay más paciencia, no se puede vivir de esta manera. Y encima estamos en pandemia, con el riesgo sanitario altísimo”.

LA NACION