Coronavirus: Jorge Lanata contó que se vacunó en Miami

Jorge Lanata viajó a Miami por trabajo y aprovechó la visita a los Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus. En diálogo con Lo de Mariana (eltrece) el periodista ironizó contra el sistema de vacunación argentino y cuestionó la estrategia del Gobierno de diferir las segundas dosis.

“Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaban que los shoppings arden de argentinos, hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa. Parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, los cámaras y sonidistas”, relató el conductor de Periodismo Para Todos.

Jorge Lanata contó que se vacunó mientras trabaja en Miami y apuntó contra el sistema de vacunación

Lanata contó que ocurre lo mismo con turistas paraguayos, porque en su país “no va haber vacunas hasta diciembre”, y agregó que la gente “está muy asustada” y que “se largan a llorar cuando los vacunan”.

Consultado en relación a si se aplicó la vacuna, el periodista ironizó: “Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis”. Luego, confirmó: “Sí, me vacuné”.

Un rodaje en plena pandemia

Lanata es un paciente de riesgo para el covid-19, ya que recibió un trasplante de riñón en 2015. Asimismo, en los últimos dos años pasó por varias internaciones y cirugías. En marzo pasado, el periodista fue ingresado en la Fundación Favaloro, de la Ciudad de Buenos Aires, tras ser diagnosticado con una arritmia cardíaca y una trombosis en su pierna izquierda.

Por este motivo, era tan importante para el conductor, de 60 años, recibir el suero contra el virus. Y pese a que hubiera podido anotarse a fines de abril, cuando abrió la vacunación en el territorio porteño, se mostró crítico del plan que impuso el Gobierno nacional de diferir las segundas dosis de la vacuna.

En diálogo con Mariana Fabbiani, Lanata detalló cuáles fueron los protocolos que debió cumplir al arribar a los Estados Unidos. “Cuando llegamos acá, Disney nos pidió que hagamos una semana de cuarentena antes de empezar a grabar, llegué con PCR (negativo) e igual tuve que hacer cuarentena, y en el rodaje tenemos COVID controller”.

Se refería a la filmación de un documental que está realizando con la productora Mandarina, de Mariano Chihade. Se trata de “Hache: aquello de lo que no se habla”, producido por Andrea Rodríguez para National Geographic, hoy parte de Disney Plus.

Además, el periodista aclaró: “Todo el mundo esta laburando con mascarilla y barbijo, y te toman la temperatura”. Y reconoció que “en el medio del laburo” se vacunó “porque es lo que había que hacer”.

También contó que en Miami las personas están sin barbijo, pero que “no infringen ninguna ley”, ya que no hay restricciones, y aseguró que hay mucha gente vacunada.

Para cerrar, Lanata cuestionó la gestión de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia de coronavirus. “La cuarentena fue un desastre, el Gobierno todo el tiempo quiso que pandemia y cuarentena se juntaran. Se manejó mal, se cerró demasiado rápido, se estiró demasiado tiempo. Yo hubiera aislado el grupo de riesgo, para que no se contagiaran y después para que los vacunen”, reflexionó.

También consideró que “hubo una puesta política de Cristina de apostar a la vacuna rusa y la china”. Y sostuvo: “Ojalá se pueda negociar con Pfizer, sé que están gestionando. Pero para todo esto es tarde, estamos en la cola. La Argentina no garpa, nosotros somos famosos en el mundo por cag...r a los demás. No hay gente preparada en el área de comprar vacunas”.

LA NACION