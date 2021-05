Matías Morla: “Maradona no necesitaba un abogado, sino a su familia”

Apenas comienza la charla de LA NACION con Matías Morla, surgen dos focos de discusión relacionados con la muerte de Diego Maradona, que se repetirán durante la entrevista: uno, la causa de su fallecimiento y todo lo que rodea al tema, y el otro, sus diferencias con las hijas del Diez, Dalma y Gianinna, que sostienen que el exrepresentante de su padre impedía que familiares y amigos se acercaran para contenerlo y brindarle una mejor atención.

Hace pocos días se conoció un categórico informe de la junta médica convocada por la Justicia que concluyó que Maradona murió “abandonado a su suerte” por los médicos que lo trataban y debían controlar su estado. El dictamen dice claramente que el desempeño del equipo de salud que lo asistió fue “inadecuado, deficiente y temerario”. Este lunes, Leopoldo Luque, el neurocirujano que encabezaba ese equipo y que es el principal acusado en la causa en la que se intenta develar quiénes tuvieron responsabilidad en la muerte del Diez, pidió la nulidad del informe de esa junta médica por la presunta falta de imparcialidad de algunos de los peritos que participaron de ella. Precisamente acerca de Luque, Morla fue categórico: “Deberá dar explicaciones”.

En su departamento de Puerto Madero, donde recibe a LA NACION, el exabogado de Maradona acepta el desafío de hacer frente a los interrogantes que pesan sobre él. Y dice respecto al contundente dictamen de la junta: “Siempre confié en el profesionalismo de los médicos que conforman esa Junta, que aportaron datos concluyentes. Por eso ni siquiera presentamos perito de parte. Ahora serán los fiscales, que están trabajando de manera excelente, los encargados de evaluarlo y decidir cómo seguir en la causa. A las hermanas les dolió que trascendiera y lo manifestaron en un comunicado, que la única que no firmó fue Mary, porque no estaba. Diego falleció por un tema estrictamente médico, pero tanto Dalma como Gianinna me quieren involucrar. Siempre hice todo para que Diego viviera mejor, no para que muriera”.

"Desde 2014, cuando me convertí en representante de Diego, siempre estuve atento, al tanto y preocupado por todo lo que pasaba con él", destacó Morla Mauro Alfieri - LA NACION

-Ellas siempre dijeron que no podían llegar a su padre porque el entorno lo tenía ‘secuestrado y blindado’.

-Esto no era así. Gianinna fue a verlo todos los días, y Dalma no. ¿Por qué? La verdad no sé. Cuando Diego les quitó el poder, en 2014, porque el proceder de ellas no le gustó nada, yo no lo conocía todavía.

-La crítica que le hacen es que podía haber hecho más y quizás Diego estaría con vida.

-Desde 2014, cuando me convertí en representante de Diego, siempre estuve atento, al tanto y preocupado por todo lo que pasaba con él. De hecho, al psicólogo experto en adicciones, Carlos Díaz, lo acerqué yo para que estuviera ahí. Si no sabía cómo estaba no lo hubiese llevado. Una vez fui a ver a Diego y lo vi muy mal. Y no redacté un tuit. Llevé a este especialista que, cuando lo empezó a atender, lo encontró tomando alcohol. Y los resultados de la autopsia dieron que no tenía alcohol en sangre. Si estaban tan interesados en cuidarlo, ¿por qué los hijos no hicieron más? Las hermanas sí se preocupaban, hablaban con él cuando querían. ¿Por qué Gianinna lo iba a ver y Dalma no? ¿Quién dejaría a su papá internado en una casa sin ir a verlo? Yo no lo impedí, eh, simplemente no fueron todo lo que debían. Me señalan para no asumir sus propias responsabilidades.

-Tanto Dalma como Gianinna argumentan que no podían llegar a él para tomar el control, que la gente que respondía a usted se lo impedía, que el que podía hacer algo era usted, y que no lo hacía...

-Claudia (Villafañe) decía que estaba secuestrado y a la vez interpuso una medida cautelar para que deje de llamarla y hostigarla. Cuando cumplió 60 años fue a verlo Gianinna y no Dalma. Lo mismo ocurrió antes y después. Gianinna era la que lo visitaba brevemente ¿Estaba secuestrado o blindado para que lo vea una hija sí y otra no? Diego nunca estuvo aislado como quieren hacer creer. Dalma también lo visitó en Dubai para invitarlo a su casamiento y estuvo con él. Después Diego no quiso ir. El problema entre ellos estaba en que Diego se sentía robado. Dalma le debía 900.000 dólares y en esa pelea no tuve que ver yo. Les preocupa mucho el dinero, por eso fueron a la Justicia contra Sattvica, la empresa que presido y tiene la marca Maradona. Se presentaron varias veces para denunciarme por administración fraudulenta, por apropiarme de la marca, cuando fue el propio Diego el que me la cedió, y además genera ganancias para los herederos.

-A propósito, Claudia le inició una causa por haberla llamado “ladrona”. ¿Qué tiene para decir sobre eso?

-Diego la llamaba así. Está inhibida, tiene cuatro causas por defraudación, la Justicia de los Estados Unidos la investiga por defraudación patrimonial por el tema de los departamentos que compró como si hubiera sido soltera, estando casada, a costas de Maradona, causa que el resto de los herederos continúa, no hay que olvidarse de este detalle. No te podés ofender por algo que es cierto. Yo sí me ofendo porque me dijeron asesino y no tengo ninguna imputación. Por eso las querellé a Dalma y Gianinna. Ratifiqué la querella ante la doctora Liliana Barrionuevo [jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°21] por las barbaridades que dijeron: no podés atribuir la comisión de un delito a alguien que es inocente.

"Claudia está inhibida, tiene cuatro causas por defraudación; la Justicia de Estados Unidos la investiga por defraudación patrimonial por el tema de los departamentos que compró como soltera", acusó el exrepresentante de Maradona Mauro Alfieri - LA NACION

-Insisto, que lo dijera Maradona era una cosa, lo que cae mal es que usted, como profesional del Derecho, lo repita... Tan simple como eso.

-¿Y cómo queda de parte de ellas que me califiquen de asesino con pancartas en una plaza?

-¿De boca de ellas escuchó que lo llamaran “asesino”?

-Claro que sí, publicado en Twitter e Instagram. Cuando me pregunten a mí por qué le dije ladrona a Claudia voy a explicar que afronta cinco causas que le atribuyen un incremento patrimonial desproporcionado.

-¿Quién y en qué publicación lo llamó “asesino”?

-En el Instagram de Dalma, que ya está presentando en la Justicia. Dice “asesino” con mi cara. No fue una sola, sino infinidad de veces. El martes presenté una demanda también por daños y perjuicios, por daño moral. Son diez millones de pesos, que voy a donar a la Cruz Roja.

-¿No cree que incluso como estrategia no conviene y no ayuda a su imagen confrontar con Claudia, Dalma y Gianinna?

-A mí me conviene y voy seguir la memoria y la voluntad de Diego, aunque tenga que pelearme con quien sea.

-¿Por qué, como representante y amigo, en un momento decidió apartarse? De hecho, en un audio que trascendió de una reunión de la que participaron los médicos que lo trataban, Verónica Ojeda, en representación de Dieguito, y las hijas, Jana, Gianinna y Dalma, ésta última dice que usted debería haber estado presente.

-Antes del cumpleaños de Diego vi cómo estaba todo y dejé espacio a la familia, no quise interferir. Me corrí por la mala relación que tengo con Claudia, Dalma y Gianinna. Igual me preocupé por él, lo fui a ver a la clínica. Llamé para ir en un momento en que no hubiera nadie para no causar problemas. A Tigre lo fui a ver de la misma forma. Yo no participé de esa reunión. Sí estuve al tanto de lo que se decidió ese día y respeté la voluntad familiar. Las hijas, como los profesionales y el resto de su familia, decidieron que lo mejor para Diego era continuar con una rehabilitación en domicilio, que estaba ligada al consumo de alcohol, que era lo que se iba a controlar. Y eso se logró porque no consumió una gota de alcohol desde el día de su internación en la clínica Ipensa hasta el día de su muerte. Sus hijas sabían que no iba a ser fácil el tratamiento porque Diego no era un paciente fácil. Ellas mismas cuentan que él decidía, y ni siquiera a ellas las escuchaba. Dalma preguntó por qué yo no estaba presente. Maradona no necesitaba un abogado, sino a su familia y, sobre todo, mucho amor y contención.

-Pensándolo fríamente, ¿no cree que igual debería haber participado?

-No era yo quien tenía que tomar decisiones en cuanto a cómo seguir el tratamiento. Para eso estaban los médicos, que eran muchos y de todas las especialidades, y sus hijas. Todos estuvieron de acuerdo en no llevar a Diego a una clínica de rehabilitación y que la casa de Tigre era la indicada. Lo que pasa es que hoy es más fácil mirar para otro lado ¿Quiénes y cuántas veces fueron a verlo? Porque tu papá puede estar enojado, puede echarte una y mil veces, pero si vos ante el primer cruce no vas más, lo abandonás, entonces la responsabilidad es tuya y no de quien te necesita.

"Todos estuvieron de acuerdo en no llevar a Diego a una clínica de rehabilitación y que la casa de Tigre era la indicada", determinó Morla Mauro Alfieri - LA NACION

-Otro tema polémico está relacionado con el certificado que le pidieron a la psiquiatra Agustina Cosachov, realizado con fecha 20 de octubre, para que certificara que Maradona estaba “ubicado en tiempo y espacio”.

-Siempre que se piden tienen un motivo válido. Por ejemplo, cuando salió en aquel video famoso bailando semidesnudo con Verónica Ojeda en México, pidieron desde el club uno para certificar que estaba bien de salud. En esta oportunidad pudo ser quizás por otro contrato. Es una acción por la que debe responder Agustina Cosachov en su relación y responsabilidad médico-paciente. Con mala intención intentan correr el foco de la cuestión.

-Uno de los custodios que trabajaba en la casa de Tigre aportó su teléfono celular a la causa y consta que usted estaba al tanto de lo que sucedía, ¿hizo algo para modificar o mejorar lo que ocurría puertas adentro?

-El custodio me informaba cómo estaba la situación porque yo me había apartado para dejar un espacio, para que esté con la familia y no generar rispideces que, como ya expliqué, tengo con algunos herederos. Hablan de los audios y mencionan el que yo le digo “no tomes al mediodía, tomá a la noche”. Se lo volvería a decir. Lo hacía para que, por lo menos, no tomara desde la mañana. Luego, el resto de los mensajes entre él y yo son todos mensajes de amor, no van a encontrar una falta de respeto. Diego era mi mejor amigo.

-¿Por qué no echaron a Charly Ibañez (N de la R: formaba parte del grupo que cuidaba a Diego y había llegado a través de Rocío Oliva) cuando se enteraron de que tenía antecedentes penales? En el entorno lo señalaban como presunto responsable de darle marihuana y alcohol.

-Diego lo quería mucho. En él veía la continuidad con Rocío, la posibilidad y el deseo de volver a acercarse. Ya dije que el quiebre de esa relación, más la pandemia y el error médico, fueron el cóctel que a Diego lo terminó matando.

El entorno

A esta altura interviene el doctor Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla, presente durante la nota: “¿A título de qué alguien podía decirle a Diego de quién tenía que ser amigo o no? ¿Qué derecho tenía la gente que estaba a su alrededor para elegirle los amigos? Parece mentira, pero desde su muerte hay quienes están empeñados en decir que vivía en una burbuja y que había una barrera para que nadie pudiera acceder a él. Matías no ejercía ese control. Diego hablaba con Charly porque se le antojaba. Era su decisión”.

Y a continuación se suma Morla: “Decime quién de todos los que hablan de la salud de Diego hizo alguna vez una presentación o haya acercado un médico para mejorarlo. No vas a encontrar, porque nunca sucedió. Hablan ahora, pero no hicieron nada”.

Matías Morla fue representante de Diego Maradona desde el 2014 hasta su fallecimiento Mauro Alfieri - LA NACION

-¿Quién acercó a Maradona al doctor Leopoldo Luque y a la doctora Agustina Cosachov?

-A Luque, la vida, y a Cosachov, Luque. Diego volvía de una operación, empezó a buscar médicos y apareció él. Y Maradona decidía. Nadie podía imponerle nada, y menos un médico.

-En los audios habla de Diego y de su estado de salud de manera ofensiva.

-Escuchar “el gordo se va a cagar muriendo” a mí me cayó muy mal. No te olvides de que Diego era mi mejor amigo. Yo nunca tuve una falta de respeto hacia él. Merecía trato de Presidente de la Nación. No estaba para que le dijeran ‘el Gordo’. Deberá dar las explicaciones que correspondan a la Justicia. Duele porque Luque era su médico y quien decidía el tratamiento. Diego confiaba ciegamente en él y por eso pidió que lo opere. No solo Maradona confiaba. En esa charla en la Clínica Olivos también queda claro que todos estaban de acuerdo con ese vínculo que tenían.

-Mario Baudry, abogado representante de Dieguito y pareja de Verónica Ojeda, dice que usted no presentó la documentación completa relacionada con los negocios y las cuentas de Diego en el exterior.

-Según Baudry yo estoy imputado ante la Justicia. Le digo, para que lea el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, que el único que puede hacer imputaciones es el Ministerio Público Fiscal, y él, por lo que sé, no es fiscal. Le aclaro que la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de La Plata dijo que yo presenté todo como corresponde. Aclaro que Baudry hizo tareas de inteligencia clandestinas hacia mi persona. Por eso lo denuncié en un expediente hace un par de semanas. Todo lo que digo está presentado en la Justicia. Presionó a funcionarios judiciales y policiales. Por ahora no voy a decir más para no entorpecer a la Justicia. No le prestaba atención hasta que se extralimitó. También insiste con lo de la insanía de Diego por el tema del alcohol. Le digo que solo podían solicitar esa medida la mujer que compartiera en ese momento su vida y sus hijos, y nunca lo hicieron porque Diego manejaba sus propias decisiones. Que no lo ofenda más, no se lo voy a permitir.