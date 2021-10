Antúnez se culpó por la derrota en las dominadas frente a Kuza y Súper Román en Bienvenidos a bordo

A inicios de la semana, Antúnez y Nahuel López Matheu, más conocido como “El Carpintero”, la dupla que venía invicta desde hace meses en Bienvenidos a bordo (eltrece) con las dominadas, se vio inesperadamente superada por dos jóvenes que lograron vencerlos contra todo pronóstico. A raíz de eso, uno de los derrotados hizo un mea culpa sobre lo ocurrido.

Este viernes Matías Antúnez reveló el cargo de conciencia que lo agobia tras perder ante los nuevos campeones. En un momento del programa, Guido Kaczka se le acercó porque lo vio cabizbajo y le expresó: “Te veo que estas diferentes desde que Kuza y Súper Román”.

Antúnez y el Carpintero fueron superados en las dominadas de Bienvenidos a bordo

Al escucharlo, cruzado de brazos, el participante miró al conductor y fue directo: “Es que no pude dar mi cien y me siento mal por eso”. Visiblemente avergonzado por no haber rendido como esperaba, se refirió a lo que sintió cuando se presentaron sus contrincantes en el estudio.

Antúnez dijo que la derrota ante Kuza y Súper Román en Bienvenidos a bordo fue su culpa

En ese sentido admitió que subestimó a la nueva dupla ganadora y que pudo hacerlo mejor. “Estaba cansado y pensé que ellos no llegaban, pero sé que pude haber hecho el doble. No pensé que lo lograrían”, sostuvo.

Durante mucho tiempo, Antúnez fue una de las estrellas en el juego de las dominadas en Bienvenidos a Bordo Captura de TV/ eltrece

El video que descolocó a Antúnez y a El Carpintero

Hace tres días, Kuza y Súper Román lograron la hazaña: vencer al dúo fantástico. Durante la competencia, Antúnez y su compañero lograron 71 puntos a su favor, obligando al grupo desafiador a que hiciera 32 dominadas.

Fue Kuza quien definió la competencia y salió vencedor en la última tanda de dominadas. Por un punto, la nueva pareja logró destronar a los jóvenes, quienes ya estaban instalados desde hace mucho tiempo en el programa y llevaban mucho dinero acumulado.

Antúnez y el carpintero se quedaron sin desafiantes. "Se les están bajando todos", dijo Guido Captura de TV

Sin embargo el jueves, los nuevos ganadores no pudieron asistir al estudio de Bienvenidos a bordo y con astucia, le enviaron un video a sus contrincantes en un tono bastante provocador. “Mandaron un mensaje diciendo que quieren volver a desafiarlos. Quieren ganarle estando juntos, perdón, no ganarles, competir otra vez”, explicó Guido.

En la filmación, Súper Román se muestra desde su casa y explica que por razones de trabajo ese día no podía competir, pero que eso no significaba que no se encontraran nuevamente para repetir la victoria.

Súper Román envió un video a Bienvenidos a bordo y desafió a Antúnez y a El Carpintero

“Estamos con mucho laburo y no podemos competir, pero vamos a estar para la revancha y vamos a darle la vuelta a El Carpintero y a Antúnez. Vamos a dar el máximo. Nos vemos pronto”, expresó uno de los nuevos vencedores del ya muy popular juego de las dominadas.