La confusión de Guido Kaczka frente a la insólita decisión de una participante de Bienvenidos a bordo

Muchas situaciones insólitas se dan en Bienvenidos a bordo (eltrece), el programa conducido por Guido Kaczka. Las extrañas prendas y desafíos que deben realizar los participantes terminan en divertidos momentos. En la emisión de este viernes, el propio presentador quedó anonadado por el accionar de una concursante y no pudo disimular su asombro.

Guido Kaczka quedó confundido frente a una participante el tre

Durante uno de los desafíos, los concursantes deben ir dando vuelta fichas de un tablero. En las mismas hay una imagen de un posible premio acompañada por un número. Se gana adivinando si la ficha tendrá una cifra mayor o menor a la anterior y, de todas las opciones de cada hilera, se puede elegir uno de los electrodomésticos ilustrados a modo de recompensa.

Entre las opciones suele haber cafeteras, secadores de pelo, hidrolavadoras, equipos de música y hasta máquinas para cortar el pasto. Dependiendo de los gustos o las necesidades de cada concursante, se puede seleccionar el premio que más les llaman la atención.

El caso de Anahí, una concursante, fue más que llamativo. La primera hilera adivinó todos los números correctamente y eligió llevarse un equipo de música. En el segundo round se repitió su buena suerte y la farmacéutica pidió la máquina para cortar el pasto.

La confusión de Guido Kaczka frente a la elección de una participante

Esa sería una elección muy común si no fuera porque vive en un departamento. La participante admitió que no sabía para qué iba a usarla ya que vive en un primer piso y no tiene casa ni intención de mudarse.

Guido Kaczka no supo qué contestar y le ofreció a la mujer la opción de otro premio. Sin embargo, ella se mantuvo firme en su decisión asegurando que “para algo la iba a usar”. Incluso llegó a decir que la utilizaría a modo de decoración.

Si bien esto fue inusual, no fue el suceso más llamativo del día. Un miembro del staff de Bienvenidos a bordo debió ausentarse por un desafortunado accidente.

Cuando llegó el segmento de “las dominadas”, en donde los concursantes deben competir en la barra para ver cuantos pull ups pueden hacer, Guido se encontró con que faltaba uno de sus compañeros de equipo.

Antúnez no llegó a Bienvenidos a bordo porque pinchó una rueda en el camino el trece

Matías Antúnez, quien realiza las dominadas junto al Carpintero, no pudo llegar al programa debido a que pinchó una rueda y quedó trabado en medio de un piquete. Todas las pruebas del incidente las tenía su compañero de desafío, que mostró una foto en donde se ve al joven agachado cambiando el neumático.

“Va a tener que arrancar solo el Carpintero porque pinchó la goma”, explicó el conductor con mucho humor. “Parece que, en este momento, está ayudando a cambiar la rueda”, concluyó.