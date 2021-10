Un participante de Bienvenidos a bordo venció a Antúnez y al carpintero y tuvo una insólita reacción

Bienvenidos a bordo (eltrece) está lleno de pruebas y consignas extravagantes que los participantes deben realizar para ganar premios en efectivo o electrodomésticos. Pero hay dos personas que, aunque comenzaron compitiendo, se volvieron personajes recurrentes en el show conducido por Guido Kackza.

Ellos son Nahuel López Matheu, más conocido como “El Carpintero”, y Matías Antúnez. Los dos comenzaron en el programa tiempo atrás superando una prueba en donde gana quien logra hacer la mayor cantidad de dominadas en una barra. Ambos se destacaron por su desempeño en el ejercicio y continuaron acumulando una importante suma de dinero en premio, la cual podrán cobrar el día que alguien les gane.

La dupla del Carpintero y Antúnez es imparable Instagram @nahumatheu

Por el momento, la dupla seguía invicta. Programa a programa, tanto el Carpintero como Antúnez lograban vencer a cada uno de los participantes que los desafiaban. Así fue hasta hoy, 12 de octubre.

Los contrincantes, llamados Kuza y Super Román, hicieron un despliegue de fuerza y de perseverancia sin precedentes y pudieron destronar a la gran dupla de Bienvenidos a bordo. En esta ocasión hicieron competencia de a pares y, tras el paso de Antúnez por la barra, el dúo invicto quedó con 71 puntos a su favor obligando al grupo desafiador a que hiciera 32 dominadas.

Kuza, a quien le tocó hacer la última tanda de pull ups, luchó con uñas y dientes para permanecer firme en su lugar. Cuando estaba al borde de agotar sus fuerzas, y frente a una audiencia convencida de que iba a perder, alcanzó el triunfo anotando un punto más que los desafiados.

Antúnez y el Carpintero fueron superados en las dominadas de Bienvenidos a bordo

El esfuerzo lo dejó agotado y terminó tirado en el piso en donde permaneció por varios minutos, hasta que pudo reponerse. Incluso parado y quieto seguía agitado. “Fue una fuerza divina, porque a Antúnez le sobra fuerza”, aseguró todavía respirando con dificultad y elogiando a su rival.

Tras esta escena, el conductor celebró el triunfo de los novatos, aunque dejó en claro que la competencia recién empieza: “Se viene la revancha”, aseguró. Hasta el momento, el pozo acumulado por Matías Antúnez y por el Carpintero es cercano a dos millones de dólares.

En redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido en el programa y, mientras algunos usuarios festejaron lo ocurrido, otros lo lamentaron por los ya conocidos miembros del staff.

Quién es Nahuel López Matheu, el carpintero de Bienvenidos a bordo

El Carpintero, quien recibió el apodo gracias a su profesión, trabaja en el negocio de su familia. Desde su primera aparición frente a la cámara, allá por marzo del 2021, el joven de 31 años dejó en claro que su objetivo era ganar la plata para poder invertirla en la modernización del local, la compra de herramientas y de materia prima.

De día es carpintero y de noche se luce en la televisión Cortesía

“Guido es muy agradable y me da la posibilidad de promocionar la carpintería, porque siempre me pregunta en qué trabaje y cómo me fue en el día”, explicó durante una entrevista con LA NACIÓN.