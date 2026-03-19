Los Oscar detrás de escena: El “debut” de Leonardo DiCaprio, los looks que hicieron historia y lo mejor de los after party

Es la fiesta más esperada del espectáculo. Más de 3500 artistas de la industria del cine se reunieron el domingo pasado en el icónico Dolby Theatre, para celebrar la 98a edición de los premios Oscar, la gala en la que todos los años la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce los mejores trabajos. Y, como era de esperarse, volvió a ser una fabulosa pasarela para que las estrellas desfilaran las últimas creaciones de las casas de moda de lujo, como Louis Vuitton, Chanel, Dior y Givenchy.

Teyana Taylor, nominada como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Una batalla tras otra, deslumbró con un diseño de Chanel con transparencias, perlas y cristales en blanco y negro, falda con plumas y una larga cola GettyImages

Demi Moore fue la reina de la noche con un dramático vestido de Gucci verde esmeralda cubierto de plumas GettyImages

Nicole Kidman también apostó por Chanel con un modelo en rosa pálido y peplum con plumas GettyImages

La ganadora del Oscar como Mejor Actriz por su papel en Hamnet, Jessie Buckley, lookeada con un diseño bicolor de Chanel, inspirado en el vestido que usó Grace Kelly en 1956

Kate Hudson y su pareja, Danny Fujikawa (a la derecha de la imagen), posan para una selfie junto a Demi Moore, Emma Stone y su marido, Dave McCary. GettyImages

LA ALFOMBRA ROJA

A sus 63 años, Demi Moore se consagró como la figura de la noche con un diseño de Gucci con plumas verdes tornasoladas que causó sensación. Nicole Kidman y Teyana Taylor también se sumaron a la tendencia emplumada con diseños hiperfemeninos y colas escultóricas. Elle Fanning dejó a todos con la boca abierta con su impactante modelo de Givenchy diseñado por Sarah Burton, una pieza de tul blanco con delicadas flores en relieve –con aires old Hollywood– que cautivó a todos.

Elle Fanning –nominada como Mejor Actriz de Reparto por Sentimenal Value– fue la sensación de la fiesta con su fabuloso vestido blanco etéreo con bordados de hojas plateadas y una falda de tul voluminosa de Givenchy. ¿El detalle? Su imponente collar de diamantes redondos en forma de glicinas, de 1903, de Cartier GettyImages

Emma Stone, espectacular con un modelo minimalista de manga capullo cubierto de micropaillettes, creación de Louis Vuitton GettyImages

Gwyneth Paltrow desfiló su vestido de seda marfil con escote lateral de Giorgio Armani Privé, que combinó con joyas de Tiffany y stilettos clásicos de Christian Louboutin GettyImages

Mia Goth posa con un vestido asimétrico en blanco marfil de Dior, confeccionado en encaje con aplicaciones florales GettyImages

VIVA EL AMOR

Leonardo DiCaprio sorprendió al asistir con su novia, la italiana Vittoria Ceretti –impactante con un vestido de encaje de seda rojo de Chanel–, y romper con la tradición de acudir a las ceremonias de los Oscar junto a su madre, Irmelin Indenbirken. Es la primera vez que el actor y la top model van juntos a una entrega de premios desde que empezaron a salir, en agosto de 2023. Otra pareja que acaparó los flashes fue la de Chris Evans y la portuguesa Alba Baptista.

Timothée Chalamet rompió moldes con un traje blanco de Givenchy, mientras que su novia, Kylie Jenner, optó por un vestido rojo con escote halter pronunciado y apliques de cristales de Schiaparelli, mismo diseño que usó en tono nude en 2023, durante la Semana de la Moda de París GettyImages

Chris Evans optó por un smoking clásico de Giorgio Armani con reloj Chopard mientras que su mujer, la bella actriz portuguesa Alba Baptista, eligió un modelo drapeado metalizado de Zuhair Murad GettyImages

La top model italiana Vittoria Ceretti, vestida por Chanel, junto a Leonardo DiCaprio. Si bien en 2020 el actor asistió con su entonces novia, la actriz Camila Morrone, fue sólo con Gisele Bündchen en 2005 con quien caminó de la mano por la alfombra roja de la gala GettyImages

Adrien Brody con smoking negro con solapas de seda. Su novia, la diseñadora Georgina Chapman, lució un fabuloso vestido rojo con volantes en 3D GettyImages

Una de las parejas del momento: el actor irlandés Paul Mescal y su novia, la cantante, Gracie Abrams, hija del conocido director y productor, J.J. Abrams GettyImages

El actor, estrella de Capitán América, elogió a su gran amor frente a las cámaras. “¿Qué te puedo decir?... Sigo siendo su fan número uno. Sólo mírenla, es la persona más inteligente y brillante que conozco”, dijo Evans, orgulloso. El romance también estuvo presente de la mano de Timothée Chalamet y Kylie Jenner que, una vez más, entraron por separado y se reencontraron en las butacas. La noche también se vivió en familia.

Benicio del Toro, Michael B. Jordan (que esa noche se alzó con la estatuilla a Mejor Actor por su rol en Sinners) y Leonardo DiCaprio charlaron animadamente durante un corte GettyImages

La editora de moda Anna Wintour, vestida por Dior, y Anne Hathaway, con un traje floral de Valentino y joyas de Bvlgari, protagonizaron un divertido skecth, recordando que Anne intrepretó a la asistente de la estricta directora de una revista en "El diablo viste a la moda" GettyImages

Robert Pattinson y Zendaya (lookeada con un diseño de escote asimétrico de Louis Vuitton) entregaron la estatuilla a Mejor Director a Paul Thomas Anderson, por "Una batalla tras otra" GettyImages

El australiano Jacob Elordi –nominado como Mejor Actor de Reparto por Frankenstein– asistió junto a su madre, Melissa, para cumplir una antigua promesa. “Cuando tenía 15 años le juré que, si alguna vez me nominaban, ella sería mi acompañante. Es una de esas cosas que tienes que cumplir como hombre de palabra. No había otra opción para esta noche”, contó entusiasmado. Kate Hudson, por su parte, posó junto a su madre, la actriz Goldie Hawn, mientras que Steven Spielberg se mostró orgulloso junto a su nieta, Eve Gavigan.

Goldie Hawn acompañó a su hija, Kate Hudson, en su gran noche (estaba nominada como Mejor Actriz por Song Sung Blue). Para la ocasión, Hawn llevó un vestido con cuello halter y pedrería plateada de Grayseful by Maria Lopez. Kate causó sensación con un vestido hecho a medida por Giorgio Armani Privé, en tono aguamarina, bordado con cristales, lentejuelas y piedras brillantes GettyImages

Steven Spielberg fue con su nieta, Eve Gavigan GettyImages

El australiano Jacob Elordi –nominado como Mejor Actor de Reparto por Frankenstein–, feliz de presentarse con su mamá, Melissa GettyImages

A pesar de las casi cuatro horas de transmisión, la magia de esta gran fiesta del cine se mantuvo en alto. El glamour y el encanto eterno de Hollywood transformaron la noche en otra cita inolvidable.

EL AFTER-PARTY

Cada año, tras la entrega de los premios Oscar las estrellas se reúnen en trasnoche para celebrar entre pares, bailar, mirar y ser vistos. De los llamados after parties de Hollywood, hay una que convoca a las figuras más brillantes de la llamada AList: es la que organiza la revista Vanity Fair.

Mick Jagger con su novia, la bailarina Melanie Hamrick, en el Museo de Arte de Los Ángeles Getty Images

Anya Taylor-Joy, presente en la fiesta de Vanity Fair, con un diseño vintage de John Galliano, un mono corto de la colección otoño-invierno 1994 del modisto británico. Lo acompañó con un tocado con un lazo y un espectacular colgante de Tiffany con diamantes Getty Images

La cantante Karol G estrenó corte de pelo (un bob desmechado) y lució uno de los modelos más comentados de la noche, un strapless rígido, con cola, de Ashi Studio Getty Images

Pero también hay otra fiesta, de carácter solidario, a la que asisten quienes no participan de la ceremonia y que se dan cita para ver juntos la transmisión en vivo: se trata de la Viewing Party convocada por Elton John para recaudar fondos para su Fundación de Lucha contra el Sida. Allí estuvieron, el domingo pasado, celebritiess como Brooklyn Beckham con Nicola Peltz, Dua Lipa y su novio, Callum Turner, Donatella Versace y Fran Drescher, quienes hicieron su aporte para sumarle 10,6 millones de dólares a la campaña de Elton.

Kate Hudson (con un vestido con cut outs de Armani Privé y joyas de Garatti) brinda junto a su padrastro, Kurt Russell

Un quinteto divertido en la pista de baile de Vanity Fair: Cara Delevingne (con un diseño de Thom Browne), Kendall Jenner (vestida por Chanel), Hailey Bieber (con un strapless animal print de Armani), Louisa Jacobson (hija de Meryl Streep) y Sarah Pidgeon (la actriz que interpreta a Carolyn Bessette-Kennedy en la serie Love Story)

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham acompañaron en la noche de Elton

Lauren y Jeff Bezos también asistieron al after party

Elton John, anfitrión de la Viewing Party de la Fundación de Lucha contra el Sida, con una de sus invitadas y amigas, Dua Lipa. La cantante luego cambió el vestido azul de Gucci por un strapless de Schiaparelli para ir a la fiesta de Vanity Fair

Más tarde, Dua cambió su vestido Gucci azul semitransparente y escotadísimo por un strapless de terciopelo de Schiaparelli con falda de flecos dorados y asistió a la fiesta de Vanity Fair en el Museo de Arte de Los Ángeles, donde también se encontraban Mick Jagger con su novia Melanie Hamrick, Karol G, Anya Taylor Joy, Cara Delevingne, Kaia Gerber, Jane Fonda, Kendall Jenner y Hailey Bieber, entre muchos otros famosos.