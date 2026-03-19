Los Oscar detrás de escena: El “debut” de Leonardo DiCaprio, los looks que hicieron historia y lo mejor de los after party

La noche más importante del cine reunió lo mejor de la moda y el espectáculo en una gala a puro lujo
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Es la fiesta más esperada del espectáculo. Más de 3500 artistas de la industria del cine se reunieron el domingo pasado en el icónico Dolby Theatre, para celebrar la 98a edición de los premios Oscar, la gala en la que todos los años la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce los mejores trabajos. Y, como era de esperarse, volvió a ser una fabulosa pasarela para que las estrellas desfilaran las últimas creaciones de las casas de moda de lujo, como Louis Vuitton, Chanel, Dior y Givenchy.
LA ALFOMBRA ROJA
A sus 63 años, Demi Moore se consagró como la figura de la noche con un diseño de Gucci con plumas verdes tornasoladas que causó sensación. Nicole Kidman y Teyana Taylor también se sumaron a la tendencia emplumada con diseños hiperfemeninos y colas escultóricas. Elle Fanning dejó a todos con la boca abierta con su impactante modelo de Givenchy diseñado por Sarah Burton, una pieza de tul blanco con delicadas flores en relieve –con aires old Hollywood– que cautivó a todos.
VIVA EL AMOR
Leonardo DiCaprio sorprendió al asistir con su novia, la italiana Vittoria Ceretti –impactante con un vestido de encaje de seda rojo de Chanel–, y romper con la tradición de acudir a las ceremonias de los Oscar junto a su madre, Irmelin Indenbirken. Es la primera vez que el actor y la top model van juntos a una entrega de premios desde que empezaron a salir, en agosto de 2023. Otra pareja que acaparó los flashes fue la de Chris Evans y la portuguesa Alba Baptista.
El actor, estrella de Capitán América, elogió a su gran amor frente a las cámaras. “¿Qué te puedo decir?... Sigo siendo su fan número uno. Sólo mírenla, es la persona más inteligente y brillante que conozco”, dijo Evans, orgulloso. El romance también estuvo presente de la mano de Timothée Chalamet y Kylie Jenner que, una vez más, entraron por separado y se reencontraron en las butacas. La noche también se vivió en familia.
El australiano Jacob Elordi –nominado como Mejor Actor de Reparto por Frankenstein– asistió junto a su madre, Melissa, para cumplir una antigua promesa. “Cuando tenía 15 años le juré que, si alguna vez me nominaban, ella sería mi acompañante. Es una de esas cosas que tienes que cumplir como hombre de palabra. No había otra opción para esta noche”, contó entusiasmado. Kate Hudson, por su parte, posó junto a su madre, la actriz Goldie Hawn, mientras que Steven Spielberg se mostró orgulloso junto a su nieta, Eve Gavigan.
A pesar de las casi cuatro horas de transmisión, la magia de esta gran fiesta del cine se mantuvo en alto. El glamour y el encanto eterno de Hollywood transformaron la noche en otra cita inolvidable.
EL AFTER-PARTY
Cada año, tras la entrega de los premios Oscar las estrellas se reúnen en trasnoche para celebrar entre pares, bailar, mirar y ser vistos. De los llamados after parties de Hollywood, hay una que convoca a las figuras más brillantes de la llamada AList: es la que organiza la revista Vanity Fair.
Pero también hay otra fiesta, de carácter solidario, a la que asisten quienes no participan de la ceremonia y que se dan cita para ver juntos la transmisión en vivo: se trata de la Viewing Party convocada por Elton John para recaudar fondos para su Fundación de Lucha contra el Sida. Allí estuvieron, el domingo pasado, celebritiess como Brooklyn Beckham con Nicola Peltz, Dua Lipa y su novio, Callum Turner, Donatella Versace y Fran Drescher, quienes hicieron su aporte para sumarle 10,6 millones de dólares a la campaña de Elton.
Más tarde, Dua cambió su vestido Gucci azul semitransparente y escotadísimo por un strapless de terciopelo de Schiaparelli con falda de flecos dorados y asistió a la fiesta de Vanity Fair en el Museo de Arte de Los Ángeles, donde también se encontraban Mick Jagger con su novia Melanie Hamrick, Karol G, Anya Taylor Joy, Cara Delevingne, Kaia Gerber, Jane Fonda, Kendall Jenner y Hailey Bieber, entre muchos otros famosos.
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