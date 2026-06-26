Apartaron a Nacho Levy de la organización La Garganta Poderosa tras la denuncia de Cecilia Ce

La organización La Garganta Poderosa decidió este viernes apartar al periodista Nacho Levy luego de que se conociera la denuncia pública de la sexóloga Cecilia Ce, quien reveló que sufrió violencia psicológica cuando ambos fueron pareja.

“A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todos, activamos nuestro protocolo de géneros. En esta línea decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización”, sostuvieron en un comunicado de Instagram.

Poco después de que Cecilia Ce rompiera el silencio, se sumaron dos exparejas más del periodista: la actriz Gloria Carrá y la periodista Sofía Monachelli, quienes aportaron testimonios en la misma línea.

El comunicado de La Garganta Poderosa Instagram

El pasado martes, la sexóloga compartió una serie de publicaciones en las historias de su cuenta de Instagram donde denunciaba conductas de “psicópatas y narcisistas” y contó una experiencia personal: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”.

Aunque en ese momento no mencionó a Levy, más tarde compartió una historia publicada por Gloria Carrá, quien fue pareja del periodista desde 2020 a 2023. En su testimonio, la actriz reveló que sufrió “situaciones de violencia” y que se comunicó por privado con la especialista para acompañarla.

Durante la mañana del jueves, la periodista de Crónica TV Sofía Monachelli confesó que fue pareja de Levy cuando tenía 18 años y era alumna de él en una escuela de peruodismo, donde se vio envuelta en una situación similar.

Nacho Levy y Cecilia Ce Redes sociales

Luego de estos testimonios, desde La Garganta Poderosa se decidieron por apartar al involucrado. “Estamos conformadas mayormente por vecinas mujeres y disidencias sexuales, que buscamos transformar la realidad de los barrios populares. Somos nosotras las que paramos las ollas, acompañamos a las familias, enfrentamos las violencias y sostenemos el trabajo comunitario todos los días. Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana”, expresaron.

Debido a las denuncias públicas, el movimiento de amsambleas populares activó su protocolo para lidiar con casos de violencia de género. “No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”, arremetieron.

El texto que publicó la licenciada Ce

Señalaron que rige en una “sociedad machista” donde las personas “ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de los barrios”.

“Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo”, argumentaron.

También comentaron que se encuentran en una “enorme proceso de revisión” para dejar de reproducir prácticas violentas. “Esta organización trasciende a cada una de las personas que la conformamos, y seguiremos en este camino de aprendizaje y construcción como cada día, para crecer como colectivo y transformar la realidad en la que vivimos. Gracias por los mensajes que nos fueron enviando, las asambleas de La Poderosa de todo el país nos sentimos abrazadas y seguimos adelante”, concluyeron.