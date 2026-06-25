Gloria Carrá, expareja de Nacho Levy, se solidarizó con Cecilia Ce y dijo que “atravesó situaciones de violencia”

La actriz Gloria Carrá se solidarizó este jueves con la sexóloga Cecilia Ce luego de que revelara que sufrió situaciones de hostigamiento y manipulación con una expareja. La actriz escribió un mensaje en sus redes sociales donde informó que se comunicó por privado y que ella también atravesó “situaciones de violencia”.

Carrá etiquetó a Ce en la historia de Instagram, que luego fue compartida por la especialista. La situación sorprendió debido a que Ce se separó recientemente del periodista de La Garganta Poderosa Nacho Levy, quien también es expareja de la actriz.

“Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas”, escribió.

Gloria Carrá con el periodista Nacho Levy Instagram

Dos días antes, Ce había publicado dos historias donde denunciaba el comportamiento de “narcisistas y psicópatas”, y reveló que sufrió situaciones de maltrato de las que “pudo salir”.

“Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme”, señaló Carrá.

La historia de Gloria Carrá, compartida por Cecilia Cé Instagram

La actriz hizo pública su relación con Levy en 2020. Su afecto se vio a través de sus redes sociales: solían mostrarse juntos -él iba a los shows que ella hacía con su banda, Coronados de Gloria-, enviarse mensajes y subir fotos. Sin embargo, en noviembre de 2023, se conoció su separación.

“También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto”, concluyó.

Su relación con Nacho Levy

En una entrevista con LA NACION, Carrá reveló que conoció al periodista a través de Instagram. “Fue una historia de La Garganta Poderosa. Le puso música de Coronados de Gloria, algo que le agradecí. Así comenzamos a hablar, nos fuimos enganchando, pero no nos conocíamos personalmente porque era el tiempo de la pandemia, estábamos todos confinados; él tiene una hijita y yo vivo con Amelia, entonces era complicado y riesgoso", sostuvo.

Continuaron el vínculo a través de charlas por teléfono y en redes sociales hasta que pudieron encontrarse en persona. Carrá se había referido al compromiso social del periodista, conocido por hablar sobre diferentes problemáticas sociales y políticas.

La pareja se separó en 2023 Instagram Nacho Levy

“Eso te mantiene con los pies sobre la tierra, uno no puede estar en la vida paveando sin enterarse de las cosas que pasan en el país. Tengo amigas en el medio que no se comprometen con nada y me parece bárbaro, pero yo siento que puedo ser la voz de mucha gente que no la tiene, solamente por mi llegada. No puedo no comprometerme”, detalló en julio 2023.

En noviembre de ese año se conoció la separación de la pareja.

La denuncia de Cecilia Ce

La sexóloga compartió el pasado martes en sus historias una publicación que hablaba de conductas de narcisistas y psicópatas. “¿Por qué los psicópatas y narcisistas casi no duermen? La verdad oscura detrás de la madrugada...“, decía el posteo. En otra historia, Ce usó la oportunidad para hablar de su experiencia personal.

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió.

Recientemente se separó de Nacho Levy Instagram

Sostuvo que se trata un comportamiento “metódico y persistente”. “Por suerte, pude salir”, cerró.

Al día siguiente, la especialista mostró que había recibido también mensajes de partes de víctimas de contextos similares. A través de otra historia, publicó una captura. “Gracias por hablar”, le había mandado un usuario. Arriba, escribió: “Así, miles de mensajes. Miles”.