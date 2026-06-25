Qué pasó con Nacho Levy y Cecilia Ce

La reciente separación entre la sexóloga Cecilia Ce y el periodista de La Garganta Poderosa, Nacho Levy, derivó en una serie de repercusiones públicas luego de que la especialista en sexualidad utilizara sus redes sociales para exponer haber sido víctima de situaciones de maltrato, hostigamiento y manipulación. El caso cobró una dimensión inesperada cuando la actriz Gloria Carrá, quien mantuvo una relación sentimental con el comunicador entre 2020 y 2023, intervino para solidarizarse con Ce tras revelar que ella también atravesó episodios de violencia durante sus vínculos afectivos.

Todo comenzó el martes, cuando Cecilia Ce publicó en sus historias de Instagram una serie de reflexiones sobre comportamientos asociados a perfiles narcisistas y psicópatas, apoyándose en material compartido por la Fundación Ixxhe. En sus textos, la sexóloga describió dinámicas de control y señaló: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”. La licenciada calificó este proceder como un comportamiento “metódico y persistente”, y enfatizó en su mensaje: “Por suerte, pude salir”.

La sexóloga denunció situaciones de hostigamiento y manipulación Instagram

Ante la fuerte repercusión de sus dichos, la especialista recibió una oleada de mensajes de apoyo y testimonios de otras personas que se identificaron con su relato. En respuesta, Ce agradeció la contención recibida: “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos”. Asimismo, profundizó sobre las críticas o dudas planteadas por algunos seguidores respecto a cómo una profesional de la psicología pudo caer en una relación de este tipo.

Al respecto, aclaró: “Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron”. La sexóloga definió el abuso emocional como un proceso “íntimo, intencional e intermitente”, donde el agresor alterna momentos de encanto con otros de daño psicológico, y reafirmó su compromiso con el bienestar propio y la divulgación de herramientas para reconocer estas dinámicas.

El descargó que publicó Cecilia Ce en sus redes

El mensaje de Gloria Carrá

En este contexto, Gloria Carrá irrumpió en la esfera pública con un mensaje directo. A través de Instagram, la actriz comunicó: “Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas”. La actriz confirmó que se contactó de forma privada con Ce para brindar su apoyo, aunque prefirió mantener los detalles en la intimidad.

“Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme”, precisó. Carrá, quien supo mostrarse con Levy durante su noviazgo iniciado en la pandemia, subrayó finalmente: “También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad”.

La historia de Gloria Carrá, compartida por Cecilia Ce Instagram

El silencio de Nacho Levy

Nacho Levy, por su parte, se mantuvo en silencio frente a las acusaciones directas vertidas por Ce y las alusiones de su expareja. La relación entre Levy y Carrá, que terminó a finales de 2023, fue documentada por ambos en redes, donde compartían muestras de afecto y momentos cotidianos. El periodista, reconocido por su labor social y política, no realizó declaraciones públicas sobre las denuncias.

En tanto, desde LA NACION se intentó obtener la palabra de Cecilia Ce, quien declinó brindar mayores declaraciones en esta instancia. Así, mantuvo su decisión de no profundizar más allá de lo expuesto en sus redes sociales, donde confesó que sufrió un “vínculo de abuso emocional” y que su prioridad actual es la recuperación personal y la continuación de sus tareas profesionales con el objetivo de prevenir este tipo de episodios en otras personas.