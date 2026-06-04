Araceli González habló de los rumores de romance con Chayanne y dejó en claro qué pasó entre ellos

Esta semana, Araceli González sorprendió a todos con su presencia en el Teatro El Nacional para asistir, junto a sus hijos Florencia Torrente y Tomás “Toto” Kirzner, a la función de Sottovoce, la obra protagonizada por Adrián Suar. Esta reunión marcó la reconciliación pública de los actores, quienes, tras su turbulenta separación allá por 2004, no quedaron precisamente en los mejores términos. Pero este acontecimiento también trajo consigo una revisión del pasado y González enfrentó uno de los rumores más resonantes de su vida sentimental: si tuvo o no un romance con Chayanne.

Durante una conversación telefónica con LAM (América TV), Karina Iavícoli le preguntó a González si estuvo o no con Chayanne. Cabe recordar que entre 2001 y 2002 ambos coprotagonizaron, junto a Romina Yan, la telenovela Provócame, en la pantalla de Telefe. En aquel momento los rumores de romance entre ellos se hicieron eco, pero ahora, más de veinte años después, la actriz aseguró que fueron solo eso, rumores.

Entre 2001 y 2002, Araceli González, Chayanne y Romina Yan protagonziaron la telenovela Provócame

“No, no estuve”, aseguró la exprotagonista de Guapas. “Es como el deseo de todo el mundo, ¿no?”, cuestionó divertida y explicó qué fue realmente lo que sucedió. “A los tres meses de grabar, hacemos la presentación y, casualidad, empiezan a filtrar como que había un misterio entre nosotros para que se genere más publicidad de la novela”, señaló, a modo de aclarar que entre ellos solo hubo una relación profesional.

AracelI Gonzalez rompió el silencio

Durante la entrevista, la actriz también habló de las versiones de una supuesta crisis con su pareja Fabián Mazzei. No solo lo negó rotundamente, sino que además enfatizó que él impulsó su reconciliación con Suar. No obstante, sí admitió que tienen peleas, pero por la empresa que tienen en común. Incluso el actor le mandó un mensaje a Iavícoli en el que expresó: “Jamás me molestaría lo que pasó con Adrián, por Toto y por Ara. Lo único que me interesa es que ellos estén en paz, porque así yo también voy a estar tranquilo”.