Argentina, no lo entenderías, especial Día del Niño: Messi es candidato y un genio chocó la Ferrari
Cierran las listas y hay sorpresas para todos los gustos (¡está hasta el Turco García!); por suerte, en otra lista está La Pulga...
- 2 minutos de lectura'
¡Feliz Día del Niño para todos! Bueno, más que nada para los niños. Los adultos tendrán como regalo el resumen de la tarjeta de crédito. A raíz de esto, este especial de Argentina, no lo entenderías se pensó para toda la familia (aunque decir “pensó” puede sonar medio fuerte).
Esta semana se fueron definiendo las listas electorales. En Mar del Plata, un doble de Lionel Messi se presenta a concejal y, en la Ciudad de Buenos Aires, el Turco García anunció que también será candidato.
Párrafo aparte con lo que pasó en San Vicente: decidió salir a pasear con su Ferrari pero en el medio descubrió que no sabía manejar y la destruyó. Los del seguro, contentos.
Ay, ay, ay...
Argentina, no lo entenderías sale todos los domingos en las redes de LA NACION. Conducción: Joaquín Garau - Realización: Matías Aimar.
Seguinos para estar informado y al tanto de todos los contenidos:
En Instagram: @LANACION.
En Twitter: @LANACION.
Otras noticias de Humor
Argentina, no lo entenderías. Milei deja los insultos, Mendoza denuncia a un pato y el juez corre más lento que la Justicia
Argentina, no lo entenderías. La estrella del Conicet, Milei tiene un títere y ¡que viva el fútbol argentino!
Humor. Argentina, no lo entenderías: la candidata tatuada, el ladrón amable y el amante en el ascensor
- 1
Qué veo en Netflix: las cinco mejores series y películas para ver el fin de semana del 16 y 17 de agosto
- 2
Eva De Dominici enfrentó las críticas por su papel en Homo Argentum y se refirió a las comparaciones con Thelma Fardin
- 3
Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella tras su crítica al cine nacional: “Me alegro que muestre su verdadero corazón”
- 4
A los 81 años, murió el actor Alberto Martín tras una grave enfermedad