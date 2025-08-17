LA NACION

Argentina, no lo entenderías, especial Día del Niño: Messi es candidato y un genio chocó la Ferrari

Cierran las listas y hay sorpresas para todos los gustos (¡está hasta el Turco García!); por suerte, en otra lista está La Pulga...

Argentina, no lo entenderías: Especial Día del Niño
Argentina, no lo entenderías: Especial Día del Niño

¡Feliz Día del Niño para todos! Bueno, más que nada para los niños. Los adultos tendrán como regalo el resumen de la tarjeta de crédito. A raíz de esto, este especial de Argentina, no lo entenderías se pensó para toda la familia (aunque decir “pensó” puede sonar medio fuerte).

Esta semana se fueron definiendo las listas electorales. En Mar del Plata, un doble de Lionel Messi se presenta a concejal y, en la Ciudad de Buenos Aires, el Turco García anunció que también será candidato.

Párrafo aparte con lo que pasó en San Vicente: decidió salir a pasear con su Ferrari pero en el medio descubrió que no sabía manejar y la destruyó. Los del seguro, contentos.

Ay, ay, ay...

Argentina, no lo entenderías sale todos los domingos en las redes de LA NACION. Conducción: Joaquín Garau - Realización: Matías Aimar.

