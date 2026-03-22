“Levantadores de ánimo”: así son las personas que logran que ir al DMV o al jurado sea un placer

Historias de un empleado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y de una coordinadora de jurado en Estados Unidos, entre otras, muestran cómo pequeñas acciones pueden transformar trámites tediosos en experiencias más amenas. A través de bromas e intervenciones simples, ambos fueron reconocidos por mejorar el ánimo de las personas.

El empleado del DMV que hace bromas a los usuarios para que la experiencia sea más amena

Las historias fueron recopiladas en un artículo de The New York Times, que reúne distintos casos de personas que buscan mejorar la experiencia de los demás mediante intervenciones simples. A estos perfiles se los conoce como “levantadores de ánimo”.

Un empleado del DMV contó cómo usa el humor para mejorar la experiencia de los usuarios Google maps/Wasim K

Uno de los casos fue el de Brian Bertrand, quien dirigió las operaciones del DMV en Tillamook, Oregon, durante más de 20 años. A lo largo de sus décadas de trabajo, aplicó distintas tácticas e intervenciones con este objetivo.

Según contó al medio citado, hay algunas cuestiones clave enfocadas especialmente en el humor que le dan un toque distintivo a la experiencia de los usuarios que se cruzan con él durante trámites del DMV:

Jugar con los estereotipos . Bajo la idea popular de que los empleados del DMV son lentos, Bertrand tiene peluches de perezosos en su oficina, concretamente de la película Zootopia.

. Bajo la idea popular de que los empleados del DMV son lentos, en su oficina, concretamente de la película Zootopia. Las bromas como forma de alivianar el ambiente. En sus tareas, el humor es importante y se refleja en acciones, como pedirle seriamente a un usuario que “tome un número” cuando la oficina está vacía.

El empleado del DMV considera que con simples intervenciones puede volver más amena la experiencia de los usuarios Google Maps/Hikmat Khan

Según Bertrand, este tipo de acciones funciona incluso en las personas que inicialmente parecen menos predispuestas.

En la mayoría de los casos, el empleado del DMV recibe al menos una sonrisa como respuesta.

Su actitud siempre fue bien recibida por los residentes de Tillamook, que en redes sociales suelen manifestar haber tenido una buena experiencia y dejan buenas reseñas sobre su visita al DMV gracias al humor de Bertrand. Incluso, en 2023 recibió la distinción de “ciudadano del año”.

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Otro caso citado por el medio fue el de Rachel Brooks, quien se desempeña como coordinadora de jurado en el tribunal del condado de Essex, en Nueva Jersey.

Su eje es la energía positiva y la reciprocidad, lo que se refleja en acciones como dar una bienvenida activa a quienes llegan para cumplir con el servicio del jurado.

Aquí se incluyen cuestiones como saludar con la mano de forma entusiasta, aplaudir e incluso dirigirse directamente a cada uno de los miembros.

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Según comentó Brooks, esta actitud logró convertir una tarea que en ocasiones es resistida en una experiencia amena y hasta placentera.

En su recorrido profesional, aseguró que vio surgir amistades y hasta dos parejas que se conocieron allí y luego se casaron.

El desafío de conducir un autobús en Nueva York y esforzarse por mejorar el día de los demás

Como parte de otra de las historias citadas por The New York Times, Quinton Miller contó que es conductor de autobús en Manhattan y que se esfuerza por sonreír y saludar a los pasajeros que suben al vehículo.

A pesar de que no todos le responden, considera que este y otros gestos humanizan su tarea.