Argentina, no lo entenderías | ¿Quién gana las elecciones?, un pueblo entero se quedó sin TV y rompieron el peor récord
El fin de semana estará marcado por los comicios nacionales
- 2 minutos de lectura'
Si creías que las elecciones eran lo más inesperado de la semana, te equivocaste. A continuación, un nuevo capítulo de Argentina, no lo entenderías para entender por qué este país es una máquina de memes andante.
Arrancamos con la elección, donde la gente tendrá que elegir entre políticos que ya conoce y políticos que ya conoce.
Sin embargo, eso no es todo -por suerte- y en Misiones saben divertirse: un joven se hizo famoso por ganar un concurso insólito... se tomó un litro de gaseosa en 15 segundos.
Y como si fuera poco, hubo dos joyas más: el robo de la antena de televisión de 48 metros de un pueblo, que dejó a todos los vecinos sin TV; y el intento de los médicos de un partido de fútbol para meter 160 bolsitas de fernet en una ambulancia privada.
Ay, ay, ay...
Argentina, no lo entenderías sale todos los domingos en las redes de LA NACION. Conducción: Joaquín Garau - Realización: Matías Aimar.
