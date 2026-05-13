FesJajá desembarca en Buenos Aires: uno de los grandes festivales de humor de Europa estrena su edición porteña

Buenos Aires sumará a su agenda cultural una nueva cita internacional con el desembarco en la Argentina de uno de los festivales de comedia más reconocidos de Europa. Del 20 al 31 de mayo, el Paseo La Plaza será sede de la primera edición argentina de FesJajá, una propuesta nacida en Mallorca que es una referencia del humor en España.

En su estreno porteño, el evento contará con un cartel que reunirá a figuras del stand-up y de podcasts y además ofrecerá cruces entre artistas locales e internacionales en la Avenida Corrientes.

Entre los nombres más destacados que acompañarán esta primera edición destacan Lucas Lauriente, Charo López, Juampi González, Darío Orsi, Dalia Gutmann, César Aramís, Nachito Saralegui, Hernán Casciari, Damián Kuc y Pablo Fábregas, junto a otros referentes del humor iberoamericano como Fabrizio Copano, Natalia Valdebenito, Pedro Ruminot, Nanutria, Daniel Fez, Facu Díaz, Asaari Bibang y Angelo Colina, entre otros.

La programación será diversa y está pensada para reflejar múltiples estilos y alcanzar a diversas generaciones con distintos formatos de la comedia contemporánea. La grilla incluirá espectáculos individuales, shows compartidos y espacios experimentales, con la presencia de artistas de la Argentina, España y América Latina.

Dalia Gutman participará de la edición debut de FesJajá que se estrenará a finales de este mes en Buenos Aires gentileza Telefe

La programación comenzará el miércoles 20 de mayo con SIPDN Especial: Opiniones Impopulares, un show encabezado por Nanutria en la Sala Picasso, además de un open mic en la Sala Orsai. A partir de ahí, durante casi dos semanas, el festival ofrecerá una agenda diaria que combinará grandes figuras consolidadas con nuevas voces de la escena alternativa.

Entre las fechas previstas figuran la presentación de Lucas Lauriente el sábado 23; Historias Innecesarias en vivo, de Damián Kuc, el lunes 25; el cruce entre Juampi González, Juli Bellese y Darío Orsi el jueves 28; Nachito Saralegui junto a Pedro Ruminot el viernes 29; y el cierre del domingo 31 con Hernán Casciari y su espectáculo Puro cuento.

Además de los shows tradicionales de stand-up, el festival también apostará por formatos híbridos como Comedy and Jazz, podcasts como Latinómetro y propuestas innovadoras más allá del monólogo clásico.

Con más de una década y media de trayectoria, FesJajá fue distinguido en la décima edición de los Iberian Festival Awards como Mejor Festival Cultural No Musical de la Península Ibérica, un reconocimiento que lo convirtió en el primer festival de comedia en alcanzar esa distinción dentro del circuito cultural ibérico.

Fesjaja, espectáculos Prensa

Fundado en 2010, el evento se posicionó con los años como uno de los encuentros culturales más relevantes de las Islas Baleares. Su edición original se desarrolla durante ocho semanas entre octubre y noviembre, con alrededor de 50 espectáculos y una convocatoria anual de entre 17.000 y 20.000 espectadores, lo cual lo sitúa entre los festivales de comedia con mayor volumen de programación de Europa.

A lo largo de sus distintas ediciones en Mallorca pasaron por sus escenarios figuras como Berto Romero, Dani Rovira, Eva Soriano, Martita de Graná, Goyo Jiménez, Henar Álvarez y Ernesto Sevilla, además de destacados artistas latinoamericanos como Connie Ballarini, Natalia Valdebenito y Fabrizio Copano.

La expansión hacia Buenos Aires representa un nuevo paso en la internacionalización del festival y también una apuesta por el mercado argentino.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de su sitio oficial. Con esta primera edición local, el evento buscará convertir a la ciudad en una nueva parada para este fenómeno cultural nacido al otro lado del Atlántico, con figuras consagradas, nuevas voces y una programación dirigida a distintos públicos.