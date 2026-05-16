Stephanie Demner confirmó su segundo embarazo: la publicación con la que emocionó a todos

Stephanie Demner confirmó que está embarazada por segunda vez junto a Guido Pella y la noticia revolucionó las redes sociales. La modelo eligió compartir su felicidad con un emotivo posteo familiar que enterneció a sus seguidores. “Se agranda la comunidad”, escribió al pie de la publicación que realizó en Instagram y que rápidamente acumuló miles de likes y cientos de comentarios de fanáticos y figuras del espectáculo.

En las imágenes, la influencer posó junto a Guido Pella y Ariana, la hija que tienen en común, en una producción íntima y delicada cargada de detalles románticos. En una de las fotos más comentadas se puede ver que la pequeña toca la pancita de embarazo mientras sus padres forman un corazón con sus respectivas manos. Otra de las postales muestra a Ariana con la ecografía del bebé, mientras abraza sonriente a sus papás.

La publicación con la que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el embarazo

Demner lució distintos looks en tonos pastel y románticos para la producción. Uno de los más destacados fue un conjunto lencero rosa translúcido con detalles de encaje y moños, que dejó ver su incipiente pancita de embarazada. Por su parte, Pella apostó por prendas básicas, con una remera blanca y un jean azul gastado.

La noticia también había sido anticipada minutos antes por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde realizó el clásico juego de pistas enigmáticas hasta revelar que Stephanie era quien transitaba el tercer mes de embarazo. “Dijimos los dos famosos, él es deportista y ella influencer. Van a tener su segundo bebé...”, adelantó el líder de las angelitas. A lo que su panelista, Pepe Ochoa, completó: “Stephanie Demner y Guido Pella”.

La modelo transitaría el final de su tercer mes de embarazo (Foto: Instagram @stephaniedemner)

“¡Felicitaciones para ellos! Ahí tenemos la confirmación. Es el segundo bebé. Son amorosos los chicos, así que les mandamos un beso grande a ellos”, expresó de Brito. En la actualidad, Stephanie estaría por terminar su tercer mes de embarazo y, aunque ya conocen el sexo, prefieren por el momento no darlo a conocer a la prensa.

Los rumores sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia comenzaron semanas atrás, cuando Guido Pella compartió imágenes de unas vacaciones en Bahamas. En aquellas fotos, muchos seguidores notaron una pequeña pancita en el perfil de su mujer y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre un posible embarazo.

Por el momento, los enamorados habrían decidido mantener en reserva el sexo del bebé (Foto: Instagram @stephaniedemner)

Finalmente, la pareja decidió confirmarlo oficialmente con un anuncio que desbordó emoción y recibió mensajes de cariño por parte de colegas, amigos y seguidores. Lizardo Ponce fue uno de ellos, quien escribió: “Los amo con todo mi corazón. Familia hermosa y vos una mamá increíble. Se merecen todo lo bueno”. Por su parte, Lola Latorre les dijo: “¡Aaa! Felicidades, qué lindos, por Dios".

Además, Paula Rey, una de sus maquilladoras de confianza, le recordó con alegría: “¡Al fin! Ya no hay que esconder esa pancita". De esa manera, dio a entender que en el último tiempo habría sido un desgaste total para Stephanie Demner el tener que cuidarse en cada una de las publicaciones y presencias laborales.