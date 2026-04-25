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“Tres empanadas”: Argentina, no lo entenderías, homenaje a Luis Brandoni

La muerte del querido actor trajo, de nuevo, el recuerdo de todos sus personajes más emblemáticos; un repaso por las noticias de la semana en clave de humor... y de homenaje

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ARGENTINA, NO LO ENTENDERÍAS
ARGENTINA, NO LO ENTENDERÍAS

Javier Milei estuvo de gira por Israel (ya volvió) y dejó varios momentos musicales que incluyeron su interpretación de Libre, de Nino Bravo.

Mientras tanto, en el mundo del espectáculo hubo una noticia inesperada: Jesica Cirio anunció que está embarazada y que será madre, nuevamente, esta vez con su flamante novio (¿dónde anda el ex de Cirio, el que tenía los problemas judiciales?).

Por su parte, Santiago Maratea dio la nota y se filmó mientras manejaba y, obviamente, le sacaron el registro. Después pidió perdón pero no le devolvieron el registro.

En Rosario tampoco les va muy bien manejando: una señora se quedó sin calle y manejó por la plaza.

¿Quieren más? Dos oficiales de la bonaerense se disfrazaron de payasos para atrapar a un narco. Fue un operativo divertido.

Ay, ay, ay...

Argentina, no lo entenderías sale todos los domingos en las redes de LA NACION. Conducción: Joaquín Garau - Realización: Matías Aimar.

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