Aseguran que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se casan: todos los detalles

A un año y medio de su separación de Cecilia “Chechu” Bonelli, su pareja durante 14 años y la madre de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, Darío Cvitanich estaría listo para volver a pasar por el altar. Según revelaron en LAM (América TV), el exfutbolista se casaría el año entrante con su novia Ivana Figueras y ya se conocieron varios detalles, incluida la fecha, la locación y la lista de invitados.

Durante la emisión del martes 6 de octubre de su programa, Ángel de Brito anunció un casamiento enigmático que tendría lugar tras una separación “bastante escandalosa”. Luego revelaron que se trataba de Cvitanich y Figueras. “Se casan el 20 de marzo de 2027”, anunció Karina Iavícoli. Comentó que estarían planeando una fiesta para entre 150 y 200 personas, incluidos varios famosos, en el Pacheco Golf Club, donde la madre de ella tiene una casa.

Según Karina Iavícoli, Cvitanich y Figueras se casarían el 20 de marzo de 2027 (Foto: Instagram @daricvitaok)

“Finalmente, se casan a casi un año de relación, un amor power”, expresó la panelista. Como era de esperarse, el nombre de Bonelli no tardó en aparecer, puesto que comentaron que la pareja tuvo una crisis debido a las declaraciones públicas de la modelo, pero lograron superarla. Asimismo, indicaron que ella estaría al tanto de las nupcias de su exmarido.

La pareja confirmó su relación en septiembre de 2025, tres meses despúes de que se hiciera pública la separación de él y Chechu Bonelli (Foto: Instagram @daricvitaok)

Los rumores de romance entre Cvitanich y Figueras comenzaron en agosto de 2025, tres meses después de que él se separara de la madre de sus hijas. En aquel entonces, Yanina Latorre contó que se conocieron a través de amigos en común y que ella también venía de atravesar una dolorosa ruptura. Entre medio surgieron versiones de que esta historia pudo haber comenzado cuando aún el exfutbolista estaba en pareja con Bonelli, algo que él desmintió.

A fines de septiembre se mostraron por primera vez juntos en las redes sociales y dejaron en evidencia lo enamorados que estaban. Aunque a fin de año estuvieron en un impasse, volvieron a apostar por su amor y ahora estarían próximos a convertirse en marido y mujer.

La revelación de Chechu Bonelli a un año y medio de su separación de Darío Cvitanich

De más está decir que la separación de Bonelli y Cvitanich fue extremadamente escandalosa, puesto que no pararon de lanzarse dardos y atacarse públicamente. En una reciente entrevista con Mario Pergolini para Otro día perdido (eltrece), la modelo reconoció que recién hace poco tiempo pudo volver a sentirse “orgullosa” de sí misma, algo que consiguió con “mucha terapia”. “Llegué a ir cuatro veces por semana, hasta los domingos”, admitió. “Mi psicóloga, Vicky, fue un sostén muy grande el año pasado en un momento difícil para mí. Y me atendía hasta los domingos. Viste que esos días son medio depresivos, sobre todo en invierno”, reflexionó.

Chechu Bonelli se sinceró sobre cómo superó su separación

Si bien no entró en detalles, se pudo advertir claramente a qué se refería al final de su matrimonio con Cvitanich y no dudó en expresar su orgullo hacia sí misma por el trabajo que hizo para afrontar esa situación, resguardando a sus hijas, acompañada por sus afectos y aferrada a su trabajo. “Ya está superado. Fue una etapa de mi vida. Por eso ahora estoy como estoy”, enfatizó.