La foto que confirma la reconciliación de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

A pesar de la tormenta mediática y los constantes cruces con su exesposa y madre de sus dos hijos, Chechu Bonelli, Darío Cvitanich apostó nuevamente al amor y se reconcilió con Ivana Figueiras. La pareja, que se había separado tras la intensa exposición pública de los conflictos familiares del exfutbolista, fue captada por una cámara este jueves en una situación que no deja lugar a dudas.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se habían separado luego de un fin de semana romántico en San Ignacio (Foto: Instagram/@figueirasivana)

La ruptura de la relación entre Cvitanich y Figueiras ocurrió hace apenas unos días y fue directamente atribuida al desgaste provocado por la guerra del exfutbolista y su expareja. Los cruces entre Cvitanich y Bonelli habrían sido el detonante para que Ivana decidiera tomar distancia. Sin embargo, aquel impasse duró menos de lo esperado. El sábado, el periodista Oliver Quiroz aseguró en Infama (América TV) que los enamorados ya estaba nuevamente en contacto y, en las últimas horas, Santiago Sposato fue el encargado de mostrar las pruebas.

La foto de la camioneta de Cvitanich afuera de la casa de Figueiras (Foto: Captura TV)

“Esto tiene horas nada más”, anunció el periodista en A la tarde -ciclo que se emite por el mismo canal-; y continuó: “Yo diría que Cvitanich fue en su camioneta hasta el barrio Arboris, en La Horqueta, donde vive Ivana Figueiras, y ¿qué hizo Ivana cuando llegó la camioneta de Darío? Se subió y se fue con él".

El panelista comentó que “se dieron un beso de aquellos” y la frase no tardó en ser celebrada por sus compañeros. “Eso me hace creer en el amor”, agregó. Acto seguido, Daniel Fava acotó: “Es el amor en tiempos modernos, se pelearon, se arreglaron...”. Sin embargo, Cora Debarbieri lo interrumpió: “Nunca se pelearon. El fin de semana estuvieron en un famoso hotel de la zona de Los Cardales”.

En ese sentido, la periodista aclaró: “A mí lo que me dicen es que nunca se separaron. Simplemente, para las cámaras decidieron bajar un poco el perfil. Ella descansar un poco, que esté un poco tranquila, que dejen de decirle Tatiana, que dejen de señalarla en un lugar que ella no se sentía cómoda y no era real”.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich empezaron a salir luego de que él se separara de "Chechu" Bonelli

En medio de un debate sobre si Cvitanich decidió bajar el bullicio mediático por miedo a lo que pueda decirle su exesposa, Cora comentó que efectivamente la conductora de SportsCenter (ESPN) se comunicó con él para hacerle un pedido. “Lo llamó y le dijo: ‘Darío, por favor. Bajemos un poco, cuidemos un poco más la familia, no vayamos a los extremos’”, comentó.

La noticia sobre la reconciliación llegó tan solo cinco días después de que Ivana hablara con la prensa y asegurara estar soltera. “Estoy muy bien. Hoy estoy sola y la verdad que estoy muy bien. Preferí ponerle paños fríos a todo esto porque si bien obviamente ahora estoy en un ámbito laboral, me parecía muy fuerte estar metida en algo que no tiene nada que ver conmigo”, dijo frente a las cámaras de Puro Show (eltrece).

Ivana Figuerias habló sobre su vínculo con Darío Cvitanich tras la separación

Y completó: “Lo único que tengo para decir es que yo estoy tranquila. Estaba sola, estaba conociendo gente cuando lo conocí a él. Estaba por primera vez soltera y me parece que yo no era la persona que tenía que cuidar a la otra parte. Después dije que yo no me tenía que hacer cargo de esto porque estaba sola y no tenía que darle explicaciones a nadie. Si de la otra parte... que sé yo, no sabía como estaba la otra persona. No es que conocés a alguien y le empezás a hablar de tu ex". Por último, aseguró que no hubo contacto con Bonelli: “Nunca en mi vida hablé, nunca en mi vida la vi”.