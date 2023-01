Aseguran que hay otra persona más involucrada en el escándalo de Shakira, Piqué y Clara Chía Martí

escuchar

Luego del éxito a nivel mundial del BZRP Music Sessions #53 de la artista Shakira con el productor argentino Bizarrap, el mundo del entretenimiento quedó en shock: la colombiana, Gerard Piqué y la mujer con quien le fue infiel, Clara Chía, están envueltos en un ida y vuelta de nunca acabar.

Ahora, el periodista Jordi Martín, quien dio su opinión a los medios sobre la relación rota entre el exfutbolista y la cantante, se refirió al tema en su cuenta de Instagram. En sus historias, compartió una imagen en la que se puede ver el perfil de una joven llamada Julia Puig Gali, quien sería una abogada española con un máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance. Otro detalle que sirvió para la investigación es que ambos son residentes en Barcelona. Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Piqué tiene una nueva pareja? ¿Clara Chía ya no forma más parte de su vida?

Julia Puig, una abogada española que estaría en un romance con Gerard Piqué

En la publicación, Martín etiquetó a Piqué y le escribió: “¿La conoces, Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de vos”. Estas pocas palabras sirvieron para que el mundo fijara su atención en Puig y diera por entendido que sería ella el nuevo interés amoroso del exjugador. Es así como nació el rumor de que la relación con Clara Chía habría entrado en stand by tras las palabras de Shakira y que él encaró una nueva relación con la letrada.

Luego de que el perfil en Instagram de Julia se hiciera público, la mujer decidió poner la cuenta privada. Sin embargo, esto captó aún más la atención de los medios. Actualmente, el perfil cuenta con más de 25 mil seguidores y en sus redes se dedica a compartir fotografías de sus viajes, estilo de vida y fitness. Sin embargo, es poco lo que los medios internacionales han podido rescatar sobre Puig y los demás detalles de su vida aún se mantienen escondidos bajo siete llaves.

Los detalles de cómo repercutió la canción de Shakira en Clara Chía

Con un impacto mundial, el tema musical entre Shakira y Bizarrap llegó a las 90 millones de reproducciones y puso en tela de juicio la actitud de su expareja Gerard Piqué y a Clara Chía como la tercera en discordia. En diálogo con Mitre Live, el periodista español Miquel Blazquez dio los pormenores del asunto y reveló algunos detalles de la intimidad.

Se revelaron detalles sobre cómo repercutió la canción de Shakira en Clara Chía

En primer lugar, Juan Etchegoyen, le consultó vía Instagram: ¿Podría iniciar acciones legales la novia de Piqué contra Shakira después de esta canción?”. A lo que Blazquez, aseguró: “Yo no creo que eso suceda y no lo hemos barajado, ella la está pasando muy mal con todo este tema, está muy perseguida aunque no recaiga culpa en ella”.

Por otra parte, afirmó que Clara cambió a privado su perfil de la red social a raíz de los hostigamientos que recibe de los fans de Shakira y cerró: “Lo que te estoy contando de este estado de persecución tiene que ver un poco con la reacción de Clara estas últimas semanas, la chica no puede salir de su casa prácticamente y desde el entorno de Cosmos están molesto con su actitud, la chica empezó a salir con Piqué y ya no trabaja tanto, va un poco de diva digamos”.

EL TIEMPO (GDA)