Coti no se guardó nada y respondió las críticas de sus compañeras de Gran Hermano: “Nada que envidiar”

escuchar

Hace tres semanas, Constanza Romero quedó eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe). A partir de entonces el juego cambió y muchas cosas pasaron dentro del reality. Pero para las participantes continúa siendo una figura difícil de olvidar, tal es así que Julieta, La Tora, Camila y Daniela despotricaron contra ella. Sin tener el recurso de enfrentarlas, la correntina les respondió por Twitter.

“¿Nunca pudiste hablar con Coti después del problema?”, le indagó La Tora a Julieta en relación con el conflicto que tuvieron luego de que la correntina usara la espontánea contra Daniela, cuando tenían un pacto de no hacer ese movimiento. En aquel entonces, se habló de traición. La influencer indicó que solo lo hizo cuando se dio la recordada pelea entre ellas, a los gritos. Allí, las tres jugadores indicaron que el asunto era por los celos que le tenía, ya que el Cone -novio de la joven eliminada- expresó que ella le parecía linda.

Esta conversación indignó a Constanza, que desde su cuenta de Twitter decidió dejar algunos puntos en claro. “Es lamentable igual porque Lucila dijo en una entrevista que yo era nefasta; sin embargo, a pesar de todo, ella a mí no me parece nefasta. Julieta es hermosa pero no tengo nada que envidiar a nadie, estoy agradecida con Dios por lo que soy y como soy”, indicó en el primer mensaje.

El descargo continuó. “Yo me quedo con lo feliz que fui dentro de esa casa, separando las cosas como deben ser. Me quedo con lo que me divertí jugando y haciendo estrategias y obvio, con la gente hermosa que conocí y que me banca”, afirmó. Para finalizar, indicó que la gran enseñanza que tuvo en el juego fue la superación de ella misma y poder demostrar que podía jugar.

LA NACION