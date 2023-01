Noemí Alan rompió el silencio tras encontrar a su novio con la hermana de Thiago de Gran Hermano: “Ahora es un tipo libre”

escuchar

Noemí Alan protagonizó hace unas horas un escándalo mediático que la involucró de manera impensada y directa con Gran Hermano (Telefe). Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, la exvedette encontró a su novio, Martín Lema, infraganti en la cama con otra mujer: Camila, la hermana de Thiago Medina, exparticipante del popular reality.

El hecho cobró gran relevancia ya que Medina pasó a la fama luego de que su hermano ingresó al programa más famoso de la televisión argentina. Tras varias apariciones en la pantalla de Telefe, su nombre e imagen se hicieron mucho más conocidos aún. Tras la viralización de la noticia, y las propias explicación del joven, Noemi Alan decidió romper el silencio.

Noemí Alan rompe el silencio y se refiere a la infidelidad que sufrió (Fuente: Instagram/@radiomitre)

Lo hizo a través de un live de Instagram con el mismo periodista que había dado a conocer el hecho, Juan Etchegoyen, de Radio Mitre Live. En la entrevista, Alan comentó lo sucedido y explicó que no guarda rencor hacia Camila. Si bien afirmó que logró superar la infidelidad, aclaró que su lazo amoroso con Martín está terminado. “Lo que me molestó es que no se haya acordado que habíamos quedado en vernos, estaba demasiado alegre por decirlo de alguna manera, yo estaba ilusionada con la relación y con el tema de tener una compañía que no había encontrado en los últimos años”, contó Alan.

Si bien existió un lazo amoroso, Alan contó que el vínculo con Lema fue mucho más allá de lo sexual. “Acepté salir en con él y tuvimos lindas salidas, charlamos mucho y ya sentía que la relación pasaba por una amistad y no por algo sexual, para mí fue una novedad porque hace mucho no estaba en pareja, entendí que lo que había nacido entre los dos era una hermosa amistad, donde podíamos ser sinceros el uno con el otro sin necesidad de obligaciones y ni siquiera de infidelidades”, detalló.

Sin rencores, Alan sentenció: “Lo disculpo porque es un pibe joven y no quiero dejarlo mal parado, realmente estaba un poco alcoholizado y tendría que haberme avisado”. Además, Noemí lamentó la situación en la que encontró a su pareja “me cayó muy mal”. Sin embargo aseguró que ya todo está terminado.

Noemí Alan rompe el silencio tras la infidelidad que vivió (Fuente: Instagram/@radiomitre)

“No manteníamos relaciones de pareja sino de amigos, a partir de este hecho no puedo tener otro tipo de relación, él tuvo la mala suerte de juntarse con gente que no le correspondía”, dijo Alan y luego se refirió a Camila: “Con ella no tengo nada que hablar, cada uno es dueño de su vida y él ahora es un tipo libre”.

El novio de Noemí Alan contó su versión de los hechos

Antes de conocer el relato de Noemí Alan, Martín Lema esbozó: “Fue una calentura lamentablemente. Creo que me mandé la mayor cagada de mi vida con esto que hice”, sostuvo el joven y dio detalles de cómo sucedieron las cosas. “En el videoclip había mucho alcohol y se dio. Beso va y beso viene, y terminamos de esa manera. Estoy mal y ya está. No quiero hablar más del tema, quiero seguir con mi vida”, aseguró.

Noemí Alan habría encontrado a su novio siendole infiel con Camila, la hermana de Thiago de GH

En cuanto a cómo se dio el encuentro con la hermana de Thiago, contó que se comunicaron por el nuevo videoclip que él estaba preparando y del cual ella quiso participar junto a sus hermanas. “Yo llevé alcohol para que todos la pasemos rebien y terminó pasando lamentablemente esto y para mí es un bajón”, concluyó Lema.

