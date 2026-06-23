Aseguran que la China Suárez se peleó con una mujer en un boliche por Mauro Icardi: “La agarró de los pelos”

Tras sus vacaciones en Japón y su estadía en las islas Maldivas, Mauro Icardi y María Eugenia “China” Suárez regresaron a Buenos Aires, donde se reunieron con Francesca e Isabella, las dos hijas del futbolista y Wanda Nara. Además de los planes familiares, la pareja aprovechó para disfrutar de la noche porteña. Según trascendió recientemente, salieron a cenar y continuaron la velada en un boliche. Sin embargo, aparentemente se habría vivido un momento de tensión porque la actriz tuvo un ataque de celos y habría terminado agarrando de los pelos a una mujer.

El jueves 18 de junio, Mauro Icardi y la China Suárez fueron a cenar a un famoso restaurante de la Costanera y luego se dirigieron a un boliche ubicado a pocos metros. Esta es una de sus actividades favoritas cada vez que están en Buenos Aires. De hecho, el futbolista publicó postales de la salida en su cuenta de Instagram y escribió: “Que nos miren, que comenten, también es una forma de admirarnos”.

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron foto de su salida en las redes (Foto: Instagram @mauroicardi)

Sin embargo, aunque se mostraron acaramelados y enamorados en las fotos, aparentemente la noche no fue tan amena. Según reveló Carolina Molinari en la emisión del lunes 22 de junio de LAM (América TV), mientras estaban en el VIP del boliche, hubo un momento de tensión. “Se le acerca a Mauro una chica rubia que es habitué del lugar, muy diosa, veintipico de años. Se le acerca esta chica a hablar y Mauro le charló”, reveló. “La China la agarró de los pelos desde atrás y la corrió”, agregó.

Según LAM, la China Suárez se habría peleado con una mujer en un boliche por Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Él es muy educado con la gente, ella no”, acotó Ángel de Brito. ¿Cómo terminó la situación? Según la panelista, personal de seguridad presuntamente iba a pedirle a la mujer que abandonara el sector VIP, pero aparentemente no lo hicieron, puesto que suele ser una presencia frecuente en el lugar.