La foto al borde de la censura que Mauro Icardi compartió de la China Suárez en Maldivas
Tras su viaje a Kyoto, la pareja decidió descansar en la playa y el futbolista fue el encargado de mostrar la intimidad de su estadía
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Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez vienen de disfrutar de su mejor vida. Tras pasar unos días en Japón, el destino soñado de la actriz, volaron a las islas Maldivas para descansar en sus paradisíacas playas de arena blanca y aguas cristalinas, relajarse junto a la pileta y aprovechar las comodidades de su lujoso hospedaje. Tras varios días de silencio en sus redes sociales, en las últimas horas el futbolista decidió hacer públicas las postales románticas de sus vacaciones.
Recientemente se supo que, tras su visita a Kyoto, Icardi y Suárez volaron a Maldivas. Esto fue curioso porque el futbolista estuvo allí varias veces con Wanda Nara y hasta admitió que era uno de sus lugares favoritos. Su última visita juntos fue en 2022, cuando decidieron darle otra oportunidad a su matrimonio, algo que finalmente no funcionó. Pero además del lugar, trascendió que en esta nueva visita eligió el mismo hospedaje que en el pasado: un hotel de lujo ubicado en la isla de Melé con salida directa al océano Índico.
Ahora, Mauro Icardi decidió ponerle fin al misterio y compartir las fotos del viaje. “El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos. Maldivas 2026″, escribió en el posteo que hizo en Instagram. Dejó entrever la fogosa sesión de fotos que hizo con Suárez a orillas del mar, su paseo en barco y su jornada de esnórquel con tortugas. Además de mostrar el interior del exclusivo lugar en el que se hospedaron, dio cuenta de que no viajaron solos. Al igual que lo hicieron en su primer destino, los acompañaron Marcela Riveiro y Marcelo Latorre, la madre y el mejor amigo de la actriz.
Para su estancia en la playa, la actriz se lució con un traje de baño de dos piezas color marrón, y también una malla enteriza color negra con la espalda abierta. Además, en su paseo en barco lució una blusa blanca con un short de jean y ojotas.
Si bien las vacaciones llegaron a su fin y actualmente se encuentra en Buenos Aires, donde se reunió con sus dos hijas, Francesca e Isabella, Icardi no perdió oportunidad de presumir en sus redes sociales las románticas vacaciones con su pareja. Incluso, en la seguidilla de fotos que publicó, hubo una que dio que hablar, puesto que, si bien estuvo censurada, se pudo advertir que Suárez estaba desnuda parada frente al ventanal de su habitación que tenía acceso a una pileta.
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