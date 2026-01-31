El video de Fito Páez junto a Sofía Gala que alimentó los rumores de romance

Desde que Fito Páez saludó con un tierno mensaje a Sofía Gala por su cumpleaños número 39, los rumores de romance no tardaron en inundar los portales. Pese a que Moria Casán se limitó a decir que el vínculo que tiene su hija con el artista es de amistad, la viralización de un video dejó entre ver que son algo más.

Sofía Gala y Fito Páez en medio de rumores de romance

Todo comenzó cuando la actriz compartió en sus historias de Instagram, cuenta en la que acumula 300.000 seguidores, un clip en el que promocionó el show en Niceto de Fea, la banda que integra. “No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el 5 de febrero, con nosotros la semana que viene. ¡No lo voy a decir! ¡No lo voy a decir ¡No lo voy a decir! ¡No lo digo!”, lanzó entre risas.

Sofía Gala y Fito Páez cómplices en un video (Foto: Captura Instagram/@socastiglione)

Pero lo que más capturó la atención de los usuarios fue que, justo detrás de ella, se encontraba Páez En pleno discurso de la actriz, Fito se inclinó para darle un beso en la mejilla; una secuencia cargada de complicidad que muchos leyeron como un gesto romántico y la prueba definitiva de que podrían estar en pareja.

Además de un posible romance, en las últimas horas circularon versiones de que la actriz podría estar embarazada del intérprete de “El amor después del amor”. Fue el propio Luis Ventura, quien se comunicó con Moria Casán para verificar la información y ella no tardó en salir a hablar.

Moria Casán se refirió al supuesto romance entre Sofía y Fito Páez (Foto: Captura TV)

“Fue como una bomba el romance de Sofía Gala con Fito Páez. Sofía y Fito se aman, se amarán por toda la vida porque son más que pareja, son familia, amigos, tribu, son todo. Pero me llama Ventura a la tarde y me dice ‘Moria, ¿Sofía Gala está embarazada de Fito Páez?’. Y yo ‘no, Luisito de mi vida, que yo sepa, no. No hablé con ella, pero no, para nada’. Y después hablo con ella y me dice ‘no, mamá, por favor’”, expresó la conductora en su programa La mañana con Moria (eltrece).

Moria Casán se refirió al posible romance de su hija con Fito Páez

En ese sentido, Casán recordó que él fue uno de los primeros en llegar al Sanatorio Finochietto cuando nació su nieto Dante Della Paolera, y que fue en su casa donde Sofía Gala presentó su banda indie punk Fea. “Nos hizo una cena impresionante como anfitrión es lo máximo”, aseguró para destacar que Páez siempre estuvo presente en la vida de Sofía.

“No sé cómo llamarlo: crush, amor. Se respetan, se quieren", sostuvo la conductora. Aunque dijo que no sabe si Sofía está enamorada, le encantaría tener al músico como yerno. “Él es un hombre extraordinario, de una calidad humana, de una sensibilidad única y un hombre que da mucho amor y lo necesita”, remarcó. “Siento que es un hombre que la protege. Este señor creo que sería la protección, pero no invasión”, agregó.

La publicación de Fito Páez que encendió rumores de romance

El 24 de enero, Sofía Gala cumplió 39 años y Fito Páez la sorprendió con un romántico posteo en redes. Desde su cuenta de Instagram, junto a una imagen en las que se los ve juntos en un avión, escribió: “¡Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”.

El posteo con el que Fito Páez dio a conocer su relación con Sofía Gala

Ella, por su parte, no tardó en responder y sus palabras solo aumentaron los rumores: "¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".