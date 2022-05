Zaira Nara habló sobre su ausencia en la televisión y explicó por qué no quiere ser una “angelita”

A pesar de que su carrera comenzó en el mundo del modelaje, en los años más recientes Zaira Nara logró hacerse un lugar en el ambiente televisivo. Gracias a su presencia en Morfi, todos a la mesa (Telefe) y La peña del morfi (Telefe), se ganó el corazón de la exigente audiencia argentina y, es por eso que su ausencia se hizo sentir. En diálogo con LAM (América) explicó el por qué de su distanciamiento de las luces y las cámaras.

Zaira Nara en LAM

Mientras se encontraba en medio de un evento repleto de celebridades, Zaira Nara fue interceptada por el móvil de LAM. Con una gran sonrisa -que más tarde admitió que se debía en parte a los nervios de salir en vivo- se dispuso a contestar la catarata de preguntas que le llegaron desde el estudio de América.

“Espero que me traten igual de bien que a Tini”, bromeó la modelo, en referencia a la conversación que se dio el viernes pasado cuando las cámaras del ciclo accedieron al backstage en las horas previas al show en el Hipódromo de Palermo con el que la cantante inauguró su nuevo tour. Picante, de Brito redobló la apuesta y le replicó: “Cuando llenes seis Hipódromos te preguntamos como a Tini”.

Zaira Nara condujo Morfi, todos a la mesa junto a Gerardo Rozín Gerardo Viercovich

Pasados los minutos de chicaneo, el conductor saltó de forma directa a la entrevista y le preguntó por su inusual ausencia de la televisión. Luego de aclarar que actualmente está muy conforme con su trabajo junto a diversas marcas, la hermana de Wanda Nara enlistó los motivos por los que hace rato no se la ve por la pantalla chica.

“¿Qué pasa con la tele que no estás?”, quiso saber el periodista. “Este último tiempo me volví muy casera”, replicó con mucha honestidad. A continuación, agregó que por el momento no está contratada y que “está libre”. Asimismo, admitió que desde América le hicieron “propuestas muy interesantes”.

Zaira Nara explicó que está muy enfocada en la crianza de Malaika y Viggo, sus hijos junto a Jakob Von Plessen Instagram: @zaira.nara

Sin embargo, cuando Ángel le ofreció ser una angelita, dijo: “Me pasa que no tengo los ovarios necesarios. No podría hacer el laburo que hacen ustedes. Me costaría mucho porque de verdad es muy difícil”. Frente a sus declaraciones, en el piso se desató una discusión ya que, mientras Yanina Latorre exclamaba que no es tan complejo como parece, Nazarena Vélez opinaba lo mismo que Zaira.

“Me han pasado pavadas, como cuando estaba en Morfi y de repente me puse a criticar un vestido, por decir algo porque desde la cucaracha te dicen ‘metele más pimienta’, y me quedé mal. Me angustian esas cosas”, justificó. Entre risas, afirmó que debería “sacar la Nara que tiene adentro”, en referencia al resto de los miembros de su familia quienes no se hacen problema a la hora de hablar sin filtros tanto en los medios como en las redes.

Con los chistes a un lado, admitió que le gustaría mucho regresar a la televisión pero que ahora está enfocada en el trabajo con su propia marca, en el diseño colaborativo con otras y con el cuidado de sus dos hijos -Viggo de dos años y Malaika de seis, frutos de su relación con Jakob von Plessen- quienes “le consumen mucho tiempo”.