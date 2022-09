Zaira Nara le pidió a Wanda Nara que vuelva a Turquía y recibió una tajante respuesta

escuchar

Desde que se instaló en la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales, Wanda Nara quedó envuelta en múltiples escándalos. A la confirmación de su separación de Mauro Icardi le siguieron una ola de rumores que la vinculaban sentimentalmente con L-Gante y, para coronar todo eso, tuvo varios deslices en las redes sociales al compartir información confidencial de ¿Quién es la máscara? (Telefe). Al parecer, la desgracia llegó a la vida de todas las Nara ya que, casi al mismo tiempo, Zaira anunció el final de su relación con Jakob van Plessen. En medio de toda la vorágine, las hermanas protagonizaron un inesperado cruce en Instagram.

Wanda y Zaira Nara están juntas en la Argentina Instagram @zaira.nara

Semanas atrás, la familia Icardi-Nara realizó un rotundo cambio de vida: luego de que Mauro pasara del PSG al Galtasaray, debieron mudarse todos juntos a Turquía. De manera casi inmediata, la pareja tuvo que distanciarse ya que, mientras él tenía que quedarse jugando con su nuevo equipo, ella debió regresar a la Argentina para continuar con las grabaciones de ¿Quién es la máscara?

Tras un año lleno de crisis matrimoniales, la distancia fue la gota que rebalsó el vaso y, a través de un comunicado compartido en sus Historias de Instagram, Wanda dio a conocer su separación de Mauro Icardi.

Mientras atraviesa esta compleja situación, la empresaria cuenta con el apoyo de su hermana quien, a su vez, se encuentra en un contexto muy similar En los últimos meses, varios periodistas dedicados al espectáculo insinuaron que Zaira y von Plessen estaban separados, pero la modelo jamás salió a confirmar o a desmentir dichas versiones. Finalmente, anunció que decidieron ponerle un final a su matrimonio.

En medio de este duro proceso, en el que ambas hacen lo que pueden para sobrellevar los cambios, Wanda -quizás sobrepasada por la situación- cometió un par de deslices laborales que le ganaron las críticas del público.

Wanda mostró la guía que tienen los investigadores de ¿Quién es la máscara? (Foto: Instagram @wandanara)

Primero, acostumbrada a compartir sus extravagantes looks con sus millones de seguidores, subió una foto del par de tacos Yves Saint Laurent que usó durante la grabación. Pero, lo que no se dio cuenta, es que de fondo se veía el guion del programa y así reveló que, no solo les daban posibles famosos para adivinar, sino que tenían especificados los chistes y las intervenciones.

Apenas unos días después, cometió un error aún mayor. El ciclo conducido por Natalia Oreiro se basa en la premisa de que nadie sabe quienes son las celebridades debajo de los disfraces y, por ende, esa información se maneja con absoluto hermetismo. Los mismos participantes evitan contárselo a sus familias y desde la producción realizan un gran protocolo para trasladar a las estrellas y moverlas por el estudio sin que nadie sepa quienes son.

El spoiler de Wanda Nara en uno de sus posteos al mostrarse con Oriana Sabatini Foto: INSTAGRAM / @wanda_nara

Wanda, con una simple foto subida a Instagram, reveló la identidad de una de ellas. Aunque la borró lo más rápido posible, quienes llegaron a verla la republicaron en otras plataformas y llegó incluso a los medios que, una de las concursantes, es nada más y nada menos que Oriana Sabatini.

Haciendo una especie de mea culpa, la mediática se hizo cargo de su error con un cómico posteo. Junto a una serie de fotos que la muestran mientras toma mate en su camarín, escribió: “Reflexionando sobre las metidas de pata que me mando últimamente. Una tras otra. Gracias a todo Telefe por entender que estoy con Mercurio retrogrado, muy retrógrado”.

El intercambio de Wanda y Zaira Nara bajo el posteo de disculpas de la empresaria instagram @wanda_nara

Entre los miles de comentarios que recibió, se destacó el de su hermana quien, agregándole un poco de humor, expresó: “Basta Wanda, vete a Estambul”. Aunque las Nara suelen protagonizar picantes cruces, la mánager de Mauro Icardi optó por utilizar la oportunidad para transmitirle un tierno mensaje a Zaira. “No puedo dejarte sola en estos momentos”, escribió y dejó en claro que, sin importar cuan grandes sean sus crisis, lo más importante para ella es que puedan atravesarlas juntas.