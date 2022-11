A Flor Vigna se le hinchó la cara por una reacción alérgica y Luciano Castro tuvo una cómica respuesta

escuchar

Flor Vigna está acostumbrada a compartir su día a día en las redes sociales y, en este caso, le tocó mostrar el lado menos glamuroso de su rutina. Aunque la mayoría de las veces sus millones de seguidores ven los detrás de escena de las grabaciones de sus videoclips, las elaboradas sesiones de fotos o sus intensas rutinas de ejercicio, en las últimas horas registró su lado más humano al publicar una serie de videos con la cara totalmente hinchada y deformada. Pero, como siempre, lo hizo con un toque de humor y recibió el respaldo de Luciano Castro, quien al verla respondió con una cómica comparación.

Flor Vigna mostró su cara hinchada en las redes

A lo largo de los últimos años, Flor Vigna logró construir una gran comunidad en las redes sociales y, ya sea a través de sus Historias o de diversos posteos, comparte todo lo que sucede en su cotidianidad: desde lo más divertido hasta los momentos más incómodos. En esta ocasión, sus videos se sumaron a este segundo grupo, ya que decidió subir un registro de una reacción alérgica que le deformó toda la cara.

“Doy permiso para que se rían”, escribió, para quitarle seriedad al asunto, sobre la filmación en la que posó con las facciones evidentemente hinchadas. “Les voy a mostrar algo tragicómico. Esta es mi cara en este momento. No sé si es estrés -ya tuvo varias complicaciones de salud vinculadas a los nervios y a la sobrecarga de trabajo- o una alergia a no sé qué, pero en este momento estoy así de diosa”, dijo, al mismo tiempo que movía la cara para que la cámara captara el rostro en su totalidad.

Flor Vigna tuvo una reacción alérgica que le hinchó toda la cara instagram @florivigna

Y remató: “Ahora soy una diosa en comparación con la noche de ayer”. A continuación subió un clip del momento en el que empezó la reacción alérgica en donde se pudo ver cómo tenía los ojos casi completamente cerrados, los cachetes inflamados y la boca tirante y enrojecida.

Decidida a no angustiarse, optó por tomárselo con mucho humor e incluso intercambió un par de chistes con Luciano Castro, su novio desde hace poco más de un año. “Yo te dije, Florencia, cómo vas a pelear la Tuti Bopp, una de las mejores”, le dijo él, como un guiño a Yésica “Tuti” Bopp, la boxeadora argentina que ganó el título de campeona mundial en el peso minimosca.

Luciano Castro reaccionó con una divertida frase al ver el rostro de Flor Vigna instagram @florivigna

“Dice que tengo cara de boxeadora, para mí de botoxeada”, opinó la ex Combate. Pero el actor retrucó: “Parece que te pegó un bondi de frente”. Tras ese burlón intercambio, él se apresuró a darle una seguidilla de besos y dejó en claro que la hinchazón no es suficiente para alejarlo de ella. “Menos mal porque la doctora me dijo que me voy a quedar así un año”, sentenció, entre risas.

Poco después, Flor volvió a mostrarse frente a la cámara, esta vez con la reacción alérgica más aplacada y dejó en claro que ya está en proceso de realizarse un tratamiento dermatológico para revertir la situación. Asimismo, contó que tiene una piel propensa a los brotes, las irritaciones y demás reacciones y que, por ende, ya está acostumbrada a tener que tratarlas.

LA NACION