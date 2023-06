Así es el lujoso avión en el que viajó Mauro Icardi para reencontrarse con Wanda Nara en la Argentina

escuchar

Si alguien conoce de lujos y disfrute es la familia de Wanda Nara y Mauro Icardi. La modelo no escatima a la hora de mostrar su colección de carteras de diseñador, los autos de alta gama en los que se moviliza ni los paradisíacos destinos que elige para vacacionar. En las últimas horas, sus hijas menores Francesca e Isabella llegaron a la Argentina junto a su padre, para reencontrarse con ella. Pero no lo hicieron en un avión comercial, sino en uno privado que aterrizó en Aeroparque y no pasó inadvertido.

Ni Nara ni Icardi - juntos o separados - tienen problemas de hablar de números, y menos aún de mostrarlos. Incluso durante una entrevista que dio la mediática para la televisión italiana, la periodista Francesca Fagnani contó que el futbolista le hizo un regalo de 300.000 euros. ¿Qué era? Una cartera modelo Himalaya Birkin 30, de la marca Hermès, con detalles de 18 quilates de oro blanco y diamantes incrustados. Tampoco ahorran a la hora de viajar, ya que o lo hacen en primera clase o en un avión privado.

Mauro Icardi y Wanda Nara junto a sus dos hijas en común Francesca e Isabella (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Precisamente, este último fue el que eligió Mauro Icardi para volar con sus dos hijas, y su perrita, desde Turquía hacia la Argentina. La aeronave cuenta con sillones para descansar, lujosos asientos de cuero y un exclusivo menú gastronómico. La periodista Merceder Ninci se encontró de casualidad con la familia en Aeroparque y compartió imágenes del exterior del avión y un video del interior, para dar cuenta de cómo viajó la familia. Además, reveló lo que costó el vuelo privado.

“En este avión llegó a las 8.35 de la mañana Mauro Icardi a la Argentina con sus dos hijas. Venían de Turquía. Como de casualidad estoy en Aeroparque haciendo el tema de los problemas de Flybondi aproveché para averiguar”, escribió Ninci. En las imágenes se pudo apreciar el amplio espacio con asientos color beige, ventanas redondas y mobiliario de madera.

Mauro Icardi llegó a la Argentina con sus hijas a bordo de un avión privado (Foto: Instagram @mercedesninci1)

Pero el detalle del costo del vuelo no pasó desapercibido. “¿Sabés cuánto le salió el vuelo privado? Agarrate... ¡110 mil u$s!”, sostuvo y agregó: “Me dicen que la mitad la pagó cash - es decir, en efectivo -y la otra en canje con la empresa Bayres Fly. El que puede, puede y el que no, ¡le da like! Así es la vida”.

Así es por dentro el avión privado en el que Mauro Icardi llegó a la Argentina (IG @mercedesninci1)

No es un secreto que la familia viaja en aviones privados. En varias oportunidades comparten en sus redes sociales varias imágenes, e incluso el propio delantero del Galatasaray compartió fotos de sus hijas antes de aterrizar en Buenos Aires.

Wanda Nara mostró el tierno encuentro con sus hijas, pero su particular saludo con Mauro Icardi se robó la atención

El futbolista y sus hijas llegaron a Aeroparque, donde los esperaba Wanda Nara. Al verla, las niñas corrieron a abrazarla: Francesa saltó a los brazos de su madre e Isabella no se quedó atrás, las tres felices por el reencuentro. Cabe recordar que actualmente ellas viven en Estambul con su padre y la modelo en Buenos Aires. El dulce momento quedó registrado por un teléfono celular y después se compartió en las redes.

El reencuentro de Wanda Nara con Isabella y Franscesca, sus hijas junto a Mauro Icardi

Sin embargo, así como el amor entre las mujeres de la familia quedó visiblemente demostrado, no se pudo decir lo mismo del matrimonio. Mientras las tres se abrazaban, Icardi se quedó atrás armado de paciencia y después solo intercambió un beso en la mejilla con su esposa.

LA NACION