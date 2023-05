Filtran un explosivo mensaje que Maxi López le habría mandado a Cande Lecce sobre su encuentro con Mauro Icardi: “Todo se acomoda”

escuchar

La historia entre Mauro Icardi y Candela Lecce sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La modelo salió a contar que tuvo un encuentro íntimo con el futbolista en un hotel de Puerto Madero, y afirmó que él le comentó que estaba separado de Wanda Nara. Tras conocerse la información, la conductora de MasterChef afirmó en sus redes sociales una nueva separación del jugador del Galatasaray. Ahora, el tema volvió al centro de la polémica por la filtración de un explosivo mensaje de Maxi López.

Entre idas y vueltas, Cande Lecce afirmó que el affaire con Icardi la perjudicó completamente en su reputación, debido a que en su ciudad, Olavarría, la información llegó rápidamente y la dejó muy expuesta, a punto tal que perdió su trabajo. A raíz de todo este hecho, en el programa Desayuno Americano (América) filtraron un mensaje que Maximiliano López, ex de Wanda, le habría enviado a la modelo por Instagram.

El mensaje subido de tono a Icardi que Maxi López le mandó a Cande Lecce

En una captura de pantalla de un mensaje privado, se observa a Maxi López hablándole a Lecce y advirtiéndole sobre la manera en la que actúa Icardi, con quien mantuvo una amistad en el pasado: “Hola. Qué bien como de a poco todo se acomoda. Había que sacarle la máscara a ese personaje y que se lo conozca tal cual y cómo es”, deslizó el exjugador de River en modo de advertencia a la modelo.

Cabe destacar que Lecce, presunta amante de Icardi, habría mantenido un encuentro con el atacante que milita en el actual campeón de la liga de Turquía el pasado 23 de marzo y ella misma lo aclaró en un audio que se filtró: “Pasamos la noche allá y yo me volví al otro día. Me hizo jurar que nadie se iba a enterar. Por eso, yo no le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga”, sostuvo.

El mensaje que le envió Maxi López a Cande Lecce por Instagram

Y, en esa misma línea, siguió: “Me quedé en el hotel y él iba y volvía. La noche fue un rato, igual. Y, después, no lo vi más, porque al otro día me tomé un colectivo y me vine para acá, porque yo tenía que trabajar. Después, el chabón me eliminó de todos lados. En Instagram, ya nos teníamos bloqueados, pero yo seguía teniendo su WhatsApp”.

Candela Lecce aseguró que se quedó sin trabajo por la exposición mediática

Oriunda de Olavarría, la modelo Candela Lecce vivió un calvario tras la mediatización de su encuentro con Mauro Icardi. Después de que se filtraron audios e información sobre aquel día mediante las redes sociales, el tema revolucionó a su ciudad a tal punto que ella se quedó sin su trabajo.

Cande Lecce relató su encuentro con Mauro Icardi

“Hasta hace una semana tenía todo y ahora estoy sin trabajo. Siempre que haya trabajo ahí voy a estar yo”, explicó en diálogo con Desayuno Americano (América). Además, puntualizó en su zona de residencia: “Olavarría es hermoso, pero es chico y quizás no les gustó esta exposición”.

Por último, en contacto con el staff periodístico del programa, volvió a afirmar que Icardi le comentó que estaba soltero: “En todo momento me dijo que estaba solo. Me decía que estaba en una situación complicada, pero siempre me aclaró que estaba separado”.

