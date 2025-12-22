El hijo “hippie” de Julián Weich mostró cómo quedó su casa en Córdoba

Jerónimo Weich, el hijo “hippie” de Julián Weich, mostró recientemente en sus redes sociales cómo avanza con la pintura y la puesta a punto del interior de su casa de barro en Córdoba. El joven se destaca como constructor de permacultura y fabricó con sus propias manos la edificación sustentable, fiel a su estilo. Su padre lo apoyó en todo momento y valoró su modo de vida.

Jerónimo volvió a publicar imágenes en su cuenta de Instagram @jeronimoweich, donde cosecha más de 6000 seguidores, de un nuevo paso en la construcción y transformación de su hogar. El proyecto desde sus comienzos expresa una mirada consciente sobre la relación entre la casa, la naturaleza y la vida simple.

Así quedó la casa que construyó el hijo de Julián Weich

A través de un video en sus stories de Instagram, mostró cómo continúan los trabajos en el interior de la vivienda, esta vez enfocados en la pintura de las paredes. El proceso es completamente artesanal y mantiene coherencia con los materiales nobles que caracterizan a la bioconstrucción.

El sector que está interviniendo parece ser el living comedor, uno de los espacios más importantes de la casa. Al acercarse a una de las ventanas, Jerónimo deja ver la vegetación frondosa que rodea la vivienda, reforzando la idea de una conexión constante entre el adentro y el afuera, eje central de todo el proyecto.

La casa está construida bajo los principios de la permacultura: está hecha con barro, con madera reciclada y grandes ventanales de doble vidrio, que son más eficientes para mantener la temperatura de la casa. Su sistema estructural, conocido como “pata de elefante”, ayuda a evitar la humedad en los cimientos y a mantener un equilibrio natural con el suelo. Cada decisión responde a una fuerte conciencia ambiental y a una filosofía de vida sustentable, donde todo tiene un sentido de respetar a la naturaleza.

Jerónimo mostró todo lo que hizo con sus propias manos

Uno de los detalles que más llamó la atención en este nuevo registro son los tragaluces o claraboyas ubicados en las paredes, realizados con vidrios irregulares en tonos verdes y azules. Estos elementos permiten el paso de la luz natural y, al mismo tiempo, aportan color, textura y una impronta artística que refuerza el carácter artesanal del hogar.

Lejos de estar finalizada, la casa de Jerónimo Weich se presenta como un espacio en constante transformación. Pintar a mano, elegir colores ligados a la tierra y trabajar de manera colectiva son acciones que reflejan una forma de vida más consciente, conectada con los propios tiempos y con otra manera de entender el bienestar.

El apoyo de su padre

Hace unos meses, Julián Weich visitó el programa La Noche de Mirtha (eltrece) que conduce Mirtha Legrand, y contó que vivió como mochilero con su hijo en Panamá, hace nueve años. “Estuve diez días viviendo en la calle en Panamá. Mientras él hacía malabares, yo pasaba la gorra“, comentó.

Julián mostró su apoyo en todo momento a su hijo (Foto: @julian_weich)

Cuando le preguntaron sobre su hijo Jerónimo, contó con orgullo su trabajo. “Se dedica a construir casas de barro, los días de lluvia se complica”, bromeó. “Hay una onda mundial a vivir más sustentablemente para no hacerle tanto daño al planeta”, aseveró el conductor.

En varias entrevistas, el expresentador de Sorpresa y ½ y Trato Hecho valoró el modo de vida que eligió su hijo, lejos de lo que puede considerarse como “normal” de un familiar de una figura tan relevante de la televisión argentina. “No es hippie; es sustentable”, aseguró Julián.