Jerónimo, el hijo hippie de Julián Weich, mostró cómo funciona la biopiscina de su casa sustentable

Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, Jerónimo “Momo” Weich eligió una vida conectada con la naturaleza. El hijo de Julián Weich muestra desde hace tiempo en sus redes sociales su proyecto de vida sustentable y, en las últimas horas, sorprendió al revelar cómo funciona la biopiscina que construyó para su hogar.

Instalado junto a su pareja en la zona de Los Hornillos, en Córdoba, el joven apostó por una casa de barro basada en principios de bioconstrucción y permacultura. Con ese mismo espíritu diseñó un espacio recreativo que se integra al ecosistema sin necesidad de recurrir a tecnología convencional.

A través de un video publicado en Instagram, Jerónimo explicó en detalle el funcionamiento de la biopiscina, uno de los elementos centrales de su proyecto. “Una de las cosas que más disfrutamos este verano es tener esta hermosa biopiscina donde poder refrescarnos y revitalizarnos después de cada labor”, comenzó por contar.

Jerónimo Weich mostró todos los detalles de su biopiscina (Foto: Captura de pantalla Instagram @jeronimoweich)

Lo que más llamó la atención a los usuarios fue el sistema de filtrado natural. A diferencia de las piscinas tradicionales, este espacio no cuenta con bomba ni filtros artificiales. “El agua está fresquita y transparente. Ese es el filtro natural de las plantas”, explicó.

Según detalló, el proceso de limpieza del agua se realiza gracias a las raíces de distintas especies acuáticas. “Estas plantas, como el camalote, son las que hacen el proceso de filtrado. Sus raíces trabajan constantemente y ayudan a mantener el agua en condiciones”, señaló.

Además, la biopiscina se alimenta del agua de lluvia, lo que refuerza su carácter sustentable. En su interior conviven más de diez tipos de plantas, como lirios, nenúfares y repollitos de agua, junto con pequeños peces que cumplen una función clave en el equilibrio del ecosistema. “Las mojarritas se encargan de los mosquitos y las larvas”, explicó sobre cómo todos los seres vivos ayudan al mantenimiento de este espacio.

El joven vive junto a su pareja en una casa de barro bajo principios de bioconstrucción y permacultura en la zona de Los Hornillos (Foto: Instagram @jeronimoweich)

Pero el proyecto no solo está pensado para el uso humano. Jerónimo también destacó el impacto positivo en el entorno natural: “A la noche vienen las ranitas a cantar, se acercan insectos, las abejas toman agua y los pájaros se apoyan en las plantas. Es un espacio que alimenta la vida”. El agua de la biopiscina, además, es utilizada para riego y otras actividades cotidianas, lo que refuerza su funcionalidad dentro de un sistema autosustentable.

Otro dato curioso es que para construir este espacio para refrescarse reutilizó un tanque australiano, una estructura tradicionalmente utilizada en el campo para almacenar agua, pero que en este caso fue adaptada como piscina natural. De esta forma pudo volver a reutilizar un producto en desuso por el paso del tiempo.

Las reacciones en redes sociales a su construcción (Foto: Captura de pantalla Instagram @jeronimoweich)

Rápidamente, su contenido se volvió viral en redes sociales, donde cientos de personas se mostraron maravilladas por esta novedosa forma de refrescarse sin necesidad de dañar al medioambiente. “Hermosa tu manera de vivir y respetar la naturaleza, aprendiendo también mucho de ella”; “Que hermoso estanque, hermosa vida”; “Hermoso vivir así. En la naturaleza, entre plantas, pajaritos, ranitas y el sonido de tantos bichitos. De noche debe ser impagable, felicitaciones” y “Que bello. Cuando tenga casa propia quiero hacer una”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.