Así es la nueva vida de Mariana Petracca, exparticipante de Cuestión de Peso que cumplió su sueño de ser mamá

Este jueves en Cuestión de Peso (eltrece), la exparticipante Mariana Petracca se hizo presente en calidad de invitada, con el fin de alentar a los nuevos concursantes a continuar con los consejos y procedimientos propuestos por parte del doctor Alberto Cormillot y su familia, y así alcanzar sus objetivos saludables. “Aprovéchenlo”, le remarcó la empresaria a los diez pacientes.

En un resumen, Mariana mostró cómo cambió su vida luego de su paso por la primera temporada del programa, hace 18 años. Además de su aspecto físico, la calidad de vida mejoró y hasta este año logró ser mamá. En la actualidad, se presentó como una mujer realizada y empoderada, que a diario imparte la conciencia de ingerir alimentos de modo “amigable”.

“Cuando uno es gordo, siempre se esconde. Hoy ya no”, empezó su relato la exconcursante, y continuó desde su casa: “Hoy abrazo mi cuerpo, que me aguantó en tantas, la visión es completa”. Mariana fue una de las más polémicas en su paso por CDP y hasta quedó fuera de la competencia por una diferencia de 300 gramos, según recordó.

Así está hoy Mariana Petracca, es empresaria de una línea de ropa de talles inclusivos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Mi miedo más grande es volver a tener todo ese sobrepeso, de cargar con todo nuevamente. Eso me hace que esté todo el tiempo alerta. Hoy mi relación con la comida es mucho más amigable, es más respetuosa, es más desde el lado del placer. Claramente, es una relación que está sanada”, sentenció.

Además, hizo hincapié en uno de los aspectos que desgastaban su autoestima: “Estaba todo el tiempo comparándome con otras personas, porque uno cuando sube de peso lo que quiere es bajar, pero cuando querés bajar, te encontrás con un cuerpo diferente, entonces, siempre hay frustración, siempre es todo malo. Por eso aprendí a amigarme con el cuerpo que tenía, que me permitió tantas cosas, entre ellas, ser mamá. Tengo un bebé de un mes, Ronnie. Es una relación sana. Antes era una relación de enojo, de decirle cosas feas a mi cuerpo, de no mirarme. Hoy sí, es mucho más amorosa”. En tanto, recalcó: “Lo peor que recuerdo es la oscuridad y soledad de la obesidad. Dejé de arreglarme, dejé de salir, pedía comida por delivery, iba a la panadería y compraba facturas y saciaba toda esa angustia sola”.

Mariana entró a CDP con 117 kilos en 2006 y su alta fue con 85 kilos, aclaró el conductor Mario Massaccesi, Además, la mujer sostuvo que luego de su paso por el reality, se convirtió en una de las pioneras de venta de ropa de talles inclusivos.

Ya en el estudio y en compañía de los nuevos participantes, la emprendedora apuntó a las críticas que recibió el ciclo y que todavía recibe en la actualidad. “Sigo siendo por todos lados la chica de Cuestión de Peso, aunque hayan pasado 18 años. A mí este programa me dio tanto -que obviamente hubo cosas que no estuve de acuerdo-, pero siento que en mi vida hay un antes y un después, en la salud, en lo personal. Yo encontré una camino que me resultó útil, para las mujeres el tema de la ropa siempre me costó un montón”.

Luego de varios tratamientos, Mariana logró ser mamá (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Sobre el compromiso personal luego de su paso por el programa, aseguró que existen “vaivenes”, que la “realidad está en casa” y que depende todo de los “hábitos” que se elijan para evitar subir de peso. Como consejo a todos los participantes, contó que la costumbre saludable que adoptó fue la del desayuno, algo que nunca hizo hasta antes de CDP. “Es importante”, dijo.

Antes de concluir, habló de su posibilidad de ser madre; tras varios tratamientos de fertilización asistida, en junio del 2023 comenzó la etapa de gestación, algo que para ella fue un “milagro” y que hoy por hoy le da plena felicidad.

