Así está hoy Charo, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, que debutó como modelo

A medida que los hijos crecen empiezan a buscar su propio camino, que a veces puede ser el mismo que eligieron sus padres y otras uno completamente opuesto. Charo Calamaro eligió uno intermedio entre la música de su padre, Andrés Calamaro, y la actuación de su madre, Julieta Cardinali. Con 19 años, acaba de hacer su debut como modelo en el Buenos Aires Fashion Week y deslumbró no solo con su presencia en la pasarela, sino también con el impresionante parecido que tiene con su madre.

Nacida el 9 de enero de 2007, Charo es la única hija de Calamaro y Cardinalli, quienes fueron pareja entre 2005 y 2010. Si bien creció en el ambiente artístico, sus padres siempre buscaron preservar su privacidad y cuidarla de la exposición, aunque su madre nunca dudó en publicar fotos suyas en las redes sociales para mostrar momentos felices que compartieron juntas o saludarla por su cumpleaños.

Charo es hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, quienes fueron pareja entre 2005 y 2010 (Foto: Instagram @julietacardinali)

Y lo cierto es que el nuevo logro profesional de la joven no podía estar exento de celebraciones. Días atrás Charo debutó como modelo en el Buenos Aires Fashion Week. Fue parte del staff de modelos de Ona Saez y se lució en la pasarela con un set de campera, pantalón y top metalizado con un diseño de reptil. A pesar de que fue su primera vez, se mostró segura y fue imposible pasar por alto lo mucho que se parece físicamente a su madre.

Charo, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, debutó como modelo en el Bafweek (Foto: Instagram @julietacardinali)

Justamente, fue Julieta quien se pronunció en las redes sociales sobre el logro de su hija y no pudo ocultar su orgullo. “Mi Charo debutó en el Baf Week para Ona Saez y la rompieron toda. Te amo hasta el infinito, Charito de mi vida, tan orgullosa de vos”, expresó, junto a varias postales del evento que presenció y una tierna imagen de ambas cuando Charo era pequeña. Tenía los labios pintados de rojo, lo cual dio cuenta de que siempre fue una niña coqueta.

Cardinali no pudo evitar expresar su emoción al ver a su hija en la pasarela (Foto: Instagram @julietacardinali)

“Y de vos también, Mía Martin, las amo”, sentenció. Y es que la joven compartió la experiencia junto a la hija mayor de Matías Martin y Natalia Graciano. Asimismo, también participaron de este desfile los hijos de otras personalidades del espectáculo: Indiana y Allegra Cubero, las hijas mayores de Fabián Cubero y Nicole Neumann, y Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Charo Calamaro modeló junto a Mía Martin, la hija de Matías Martin y Natalia Graciano (Foto: Instagram @julietacardinali)

Si bien Charo es fanática del mundo de la moda y se la suele ver en eventos, también estudia la carrera de Psicología y toma clases de actuación. “Dice que no es influencer, pero trabaja con marcas. Es divina. De repente hace cositas porque la buscan. Pero ahora está muy contenta estudiando. Tiene una vida de adolescente muy normal; un grupo de amigas hermoso”, reveló Julieta Cardinali en una reciente entrevista con LA NACION.

Charo Calamaro junto a Indiana Cubero durante el desfile (Foto: Instagram @julietacardinali)

Aunque remarcó que siempre le inculcó su deseo de mantener un perfil bajo, la actriz contó que hace un tiempo Charo decidió hacer pública su cuenta de Instagram y subir algunas cosas, lo cual le parecía “espectacular”. Actualmente acumula 38,6 mil seguidores y en su feed hay fotos de sus viajes, looks y presencias en eventos.

Madre e hija viven juntas, se apoyan en sus proyectos, organizan viajes y desde siempre son muy unidas. “No voy a hablar desde un término de amistad porque somos madre e hija, pero hay una complicidad y compatibilidad hermosa. Muy compañeras. Ella es increíble”, aseguró Cardinali.