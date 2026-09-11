Así está hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza: sigue los pasos de su madre y sueña con triunfar como artista

Prácticamente desde su nacimiento, Taína Gravier incursionó en el mundo de la moda, posando para tapas de revista en brazos de su madre, Valeria Mazza. De ella heredó la pasión por el modelaje y, a medida que fue creciendo, decidió seguir sus pasos, pero dándole su toque personal. Hoy, a los 18 años, continúa consolidándose como modelo, es creadora de contenido y está abocada de lleno a su formación como actriz, cantante y bailarina.

Taína Gravier es la hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier (Foto: Instagram @tainagravier)

Nacida el 22 de abril de 2008, Taína es la hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Tiene tres hermanos mayores: Balthazar (27), que se graduó en Ingeniería Industrial y actualmente vive en Madrid, donde tiene un emprendimiento inmobiliario; Tiziano (26), que se dedica al esquí alpino y en febrero debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026; y Benicio (21), que es modelo y este año se dio a conocer como actor en Margarita, que tu cuento valga la pena (HBO Max), la serie de Cris Morena.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a sus cuatro hijos: Tiziano, Taína, Balthazar y Benicio (Foto: Instagram @valeriamazzaok)

En 2025, la adolescente finalizó sus estudios en el colegio Northlands y decidió continuar con su formación artística en el Instituto Argentino de Musicales (IAM) de Ricky Pashkus y Fer Dente. “Siempre tuve claro que iba a hacer algo con el arte. Desde chica estudio teatro, música, baile, canto, pero hace cuatro o cinco años le empecé a meter más al teatro. Me di más libertad. Tengo la mente muy abierta para ir buscando dentro del arte hacia dónde ir”, expresó en abril en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

Taína Gravier en La Voz Kids España

Gravier toca el piano y el ukelele y también toma clases de guitarra y canto y compone su propia música. ¿Cuál es su mayor sueño? Trabajar en musicales y series y “poder vivir del arte”. Y ya empezó a recolectar experiencia. Además de hacer audiciones y realizar talleres de montaje, en 2024, con 16 años, participó del programa La Voz Kids España y en 2025 interpretó “Me da igual” de Erreway junto a Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo en el Starlite Occident Festival de Marbella e hizo una participación en la serie de Disney+, Playback: Una somos dos.

En 2025 Gravier compartió el escenario con los Erreway Chule Valerga

La pasión por la moda y su primer amor

Taína tiene mucha experiencia en el mundo del modelaje y es que desde bebé empezó a hacer tapas de revistas junto a su madre y a encontrarle el gusto a la ropa y el maquillaje. “Siempre tuvo mucha personalidad: es muy decidida, muy artista, pero no solamente porque es su vocación y será su profesión si Dios quiere, sino en toda su forma. Desde chica se notaba en cómo planteaba las cosas, en lo que quería, en las cosas por las que peleaba. Ella quería su vestido de princesa, quería sus colores, quería vestirse como a ella le gustaba, siempre tuvo mucha personalidad y luchaba por esas cosas que evidentemente para ella marcaban la diferencia”, le dijo su madre a la revista ¡Hola! Argentina.

En sus redes sociales, la joven comparte fotos de sus looks y viajes por el mundo (Foto: Instagram @tainagravier)

Desde hace un par de años empezó a frecuentar eventos fashionistas y a realizar producciones para reconocidas marcas. Incluso en 2024 desfiló en el Buenos Aires Fashion Week y suele participar activamente de las galas que organiza su familia.

Por otro lado, como creadora de contenido, le da especial importancia a sus redes sociales. Desde hace cinco años sube videos a su canal de YouTube y en Instagram, donde acumula 130 mil seguidores; comparte fotos de sus looks, de sus viajes por el mundo y sus momentos en familia y con amigas.

Taína Gravier es fanática de la moda y desde pequeña incursionó en el modelaje (Foto: Instagram @tainagravier / @rogerveksteinph)

A pesar de la popularidad de su familia y de ser una activa usuaria de las redes sociales, Taína suele ser bastante reservada con su vida personal. En 2025 se puso de novia con Joaquín Pinasco, un estudiante de la carrera de Administración de Empresas, un año mayor que ella. “Tenemos muchos amigos en común y nos cruzábamos desde siempre, hasta que terminamos de novios”, contó la adolescente. “Joaco”, como lo apodan, se integró de la mejor manera con el clan Gravier-Mazza, con quien incluso ya viajó de vacaciones.