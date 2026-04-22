Taína Gravier. Celebra sus 18 años con unas fotos espectaculares junto a su mamá, Valeria Mazza, y habla de su novio y sus estudios

Y Taína creció. La menor y única mujer de los cuatro hijos de la top model Valeria Mazza y Alejandro Gravier cumplió 18 años. Y, más allá de su belleza, que está a la vista, lo que más sorprende gratamente es la mujer dulce, divertida y creativa en la que se convirtió. El arte es todo para ella y desde chica se prepara con dedicación, sabiendo que ese es su destino. Junto a su madre, además, forma una dupla potente y superfemenina, se las ve que se disfrutan, son cómplices y se acompañan y, aunque en su casa sean minoría, “se hacen sentir”, como dirá la cumpleañera en un rato, en medio de risas.

Después de egresar del colegio Northlands, Taína empezó en marzo en el Instituto Argentino de Musicales (IAM). También hace talleres de montaje, estudia en Anthropos, perfecciona su técnica vocal con Katie Viqueira. “Mi sueño es trabajar en musicales o en una serie”, dice Pilar Bustelo

Después de dos días de lluvias intensas en Buenos Aires, el sol sale justo a tiempo para que madre e hija protagonicen esta producción exclusiva para ¡HOLA! en donde las confesiones y los sueños estarán presentes. “¡Tenía muchas ganas de cumplir 18, me encanta el número!, larga Taína con total espontaneidad. Y sigue: “Amo el día de mi cumpleaños, en realidad, toda la semana, para mí es una fiesta. Tengo amigos de mamá y papá que me preguntan qué regalo quiero para mi día y la verdad es que no deseo nada: con pasar tiempo junto a todos los que quiero me basta. Mi cumpleaños esta vez cayó miércoles, que es una jornada larga para mí en la facultad, estoy estudiando en el IAM (Instituto Argentino de Musicales), entonces todo el tiempo que pueda estar en casa con mi familia está bueno. La noche previa siempre me quedo despierta hasta las 12 con mamá y papá esperando juntos para soplar las velitas”.

Pura complicidad entre madre e hija Pilar Bustelo

–¿Qué sentís vos, Valeria?

–¡No lo puedo creer! En nuestra familia los cumpleaños son un momento de celebración, así que hay toda una ceremonia alrededor del cumpleañero: ese día tiene el beneficio de poder decidir todo. Taína quiere hacer fiesta, así que estamos armando algo lejísimo de lo que fue la celebración de los 15, pero muy divertido, unos días después, con sus amigos.

–El día del cumpleaños de un hijo uno suele revivir momentos. ¿Qué imágenes de Taína te vienen a la cabeza?

–Lo primero que me viene a la mente es que es la menor, entonces que la más chica ya tenga 18 ¡es un montón! Es como ir cerrando etapas… Ya los tengo a todos en la universidad. Y, a la vez, lo vivo con mucha alegría. Pienso en que Taína siempre tuvo mucha personalidad: es muy decidida, muy artista, pero no solamente porque es su vocación y será su profesión si Dios quiere, sino en toda su forma. Desde chica se notaba en cómo planteaba las cosas, en lo que quería, en las cosas por las que peleaba. Ella quería su vestido de princesa, quería sus colores, quería vestirse como a ella le gustaba, siempre tuvo mucha personalidad y luchaba por esas cosas que evidentemente para ella marcaban la diferencia. Antes de que naciera, veía a las amiguitas de mis hijos con las uñas pintadas y con los pelos medio parados y maquilladas, te estoy hablando de chicas de 5, 6, 7 años y pensaba: “Ay, qué horror”. Y resulta que la mía era eso potenciado. Ella vino así, deseando todo eso y lo hemos disfrutado mucho porque siempre fue muy campanita, siempre de hacer shows. Cada vez que teníamos invitados o cada vez que nos juntábamos o viajábamos con familias amigas, ella terminaba cantando, armando un show. Daba el toque de color, de sonido, de diversión.

Uno de los planes preferidos que comparten es ir a conciertos y al teatro juntas, lo disfrutan muchísimo. “Acá tenemos una cartelera increíble, con obras espectaculares y actores prestigiosos”, dice Valeria Pilar Bustelo

–Una enorme diferencia con el universo masculino que tenías hasta su nacimiento.

Valeria: Claro, completamente. Ella es mi gran compañera. Cuando nos dividimos en la familia durante algún viaje es, por lo general, por una razón de intereses. Entonces el padre se va con los hombres y yo me quedo con Taína. Somos muy compañeras y también muchas veces cuando salen determinados temas entendemos perfectamente de qué estamos hablando y discutimos y defendemos nuestra posición porque somos del mismo team.

"De chica me ponía los vestidos de mamá que me quedaban enormes, desaparecía en ellos. O me subía a sus tacos. Para mí lo más divertido es compartir con ella ese lado bien femenino”, confiesa Taína Pilar Bustelo

LOS SUEÑOS DE TAÍNA

–Terminaste el colegio el año pasado y ya estás a full con la música, que es lo que te encanta.

–Sí, terminé el año pasado en el Northlands. Siempre tuve claro que iba a hacer algo con el arte, y en marzo arranqué en el IAM. Desde chica estudio teatro, música, baile, canto, pero hace cuatro o cinco años le empecé a meter más al teatro. Me di más libertad. Tengo la mente muy abierta para ir buscando dentro del arte hacia dónde ir. También hago talleres de montaje, estudio en Anthropos, así que estoy audicionando para la obra de este año. Me formo en canto con Katie Viqueira. Y quiero estudiar guitarra, ya toco piano y ukelele.

"Taína siempre tuvo mucha personalidad: es muy decidida, muy artista, pero no solamente porque es su vocación y será su profesión, si Dios quiere, sino en toda su forma”, revela Valeria Pilar Bustelo

–¿Cuál es tu gran sueño?

–Trabajar en musicales, trabajar en una serie. Ya no siento la presión de tener que decidir, puedo hacer musicales, actuar y a la vez seguir componiendo. Voy cambiando a medida que me fanatizo con distintas cosas, pero lo concreto es que siempre soñé con poder vivir del arte.

–¿Componés música?

–Sí, pocos lo saben. Voy subiendo videos a las redes, a la gente le gusta, me encanta ese apoyo y me tiran buena onda.

“Tengo un sector con vestidos, carteras y cosas para Taína. Le encanta probarse todo”, revela la top model Pilar Bustelo

–¿Tenés algún referente?

–Siempre voy a decir Tini porque crecí con ella y con Violetta, me gusta todo su recorrido musical. Está entre mis top cinco de artistas más escuchados de Spotify. Y admiro el trabajo de Fer Dente.

–¿Pudiste conocer a Tini?

–Sí. Fuimos a muchos de sus shows, incluso en Milán, que justo estábamos ahí. También me gustan artistas internacionales como Bruno Mars, Justin Bieber o Morat. Una vez, terminé comiendo con Morat y un grupo. Lo mismo que a Sebastián Yatra. Yo escucho todo, mamá dice que la música acompaña mis estados de ánimo.

–¿Y qué compartís con tu papá? Sabemos que sos su princesa…

Con papá compartimos un montón, y creo que él es más coqueto que mamá.

Valeria: Es mi trabajo, me gusta, lo disfruto, aunque no me da tanto placer ir tanto tiempo al shopping... Llega un momento que me aburro; Alejandro y Taína, en cambio, pueden seguir eternamente.

“Con papá compartimos un montón y creo que es más coqueto que mamá. Le gusta mucho entrar a locales, probarse ropa, elegir. Siempre que me ve algo lindo me dice: ‘Seguro eso te lo elegí yo’”, cuenta, entre risas Pilar Bustelo

Taína: A papá le gusta mucho entrar a locales, probarse ropa, elegir. Siempre que ve algo lindo me dice: “Seguro eso te lo elegí yo”. [Se ríe]. Es nuestro chiste porque yo me pongo un jean que a veces en el momento él me dijo que no le gustaba y después le encanta. Nos divertimos mucho. Él se sienta y yo le muestro la ropa. Es muy buen compañero.

Valeria: Otro punto en común que tienen es que son tremendamente sociables. Taína tiene grupos de todos lados.

-¿Ser la única hija mujer te da algún privilegio con tus hermanos?

–Puede ser que de chica un poquito los manipulaba para conseguir lo que quería. Por ejemplo, tenía ganas de un dulcecito, y les ponía cara de “ay, por favor”. Lo mismo con mis padrinos o amigos de mamá y papá. Pero era de manera inocente. Amo a mis hermanos, realmente nos llevamos muy bien y nos apoyamos mutuamente en cada proyecto. De chicos por ahí estábamos un poquito más separados entre los más grandes y los más chicos. Pensá que Balthu, el más grande, me lleva nueve años. O me quedaba afuera cuando eran temas de los tres varones, pero ya no. Fuimos creciendo y nos acomodamos todos y pasamos mucho tiempo juntos. Es más, tenemos un grupo de los cuatro, sin papá y mamá, y hablamos un montón. Siempre me preguntan si alguno de ellos es mi favorito, pero la verdad es que no.

Fanática del maquillaje y el skincare, Taína no duda en recomendarle productos a su mamá Pilar Bustelo

–Benicio nos decía hace poco que ya de chico admiraba el trabajo de tu mamá. ¿A vos también te pasó?

Taína: Sí, desde muy chica me di cuenta de todo y mis amigas me decían: “Ay, amo ver las entrevistas de tu mamá”. Entonces siempre me informé un montón sobre su carrera. Ella siempre me llevaba a su placard, me mostraba la ropa y yo me ponía los vestidos que me quedaban enormes, realmente desaparecía en ellos. O me subía a sus tacos. Para mí lo más divertido es compartir con mamá ese lado bien femenino. Somos las dos chicas de la casa, lo disfrutamos y nos hacemos notar. [Se ríe].

–Valeria, ¿guardás tesoros de tu guardarropa para Taína?

–Por supuesto, tengo un sector con vestidos, carteras y cosas para ella. El otro día le saqué unos vestidos y al ver uno de ellos me dijo: “Ay, no puedo creer, hace poco mis amigas me mandaron una foto tuya con este vestido que me encanta y ahora lo tengo”. [Se ríe]. Le encanta probarse todo, nos divertimos mucho juntas.

Desde sus primeros años, Taína nos acompaña en la tapa de ¡HOLA! Argentina, a veces con su mamá, otras con la familia entera, pero siempre el mismo encanto

–¿Cuáles son sus planes favoritos?

Valeria: Nos gustan las comedias románticas, así que vemos películas juntas. También nos gusta el baile, a pesar de que yo lo hago muy mal y ahora estamos compartiendo un poco también el gym, o salimos a caminar. Y a ella le encanta el maquillaje y el skincare, la tiene clarísima y me recomienda cosas. Y si estamos de viaje empieza con que tengo que comprarme esto o aquello, me hace todo un speech para convencerme y una vez que me lo compro, desaparece a los dos minutos, ¡se lo lleva ella! [Se ríe].

“En casa aman a Joaco, mi novio. Él es muy bueno, así que no se dio eso de que los hermanos se ponen en modo cuida. Y supo integrarse muy bien”, dice Taína Pilar Bustelo

DE NOVIA, POR PRIMERA VEZ

–¿Estás de novia, Taína?

–Sí, desde hace unos meses. Se llama Joaquín [prefiero no decir su apellido aún] y es un año más grande que yo.

–¿Se puede saber algo más de él?

–Estudia Administración de Empresas, tenemos muchos amigos en común y nos cruzábamos desde siempre, hasta que terminamos de novios.

“Con mis hermanos pasamos mucho tiempo juntos. Tenemos un grupo de los cuatro, sin papá y mamá, y hablamos un montón. Siempre me preguntan si alguno es mi favorito, pero la verdad es que no”, opina Taína Pilar Bustelo

–¿Ya lo presentaste en tu casa?

–Sí, lo aman. La primera vez que vino a casa tomamos un helado con mamá y papá. O sea, imaginate la presión. Él es muy bueno, así que no se dio eso de que los hermanos se ponen en modo cuida, no tienen por qué. Y supo integrarse muy bien, ahora nos fuimos todos juntos de viaje.

Valeria: Es muy amoroso, fácil, fluye. Tanto en su caso como en el de los varones, a uno, como padre, le intriga a quién van a elegir, pero no opinamos. Lo más importante es que estén contentos y todos han tenido relaciones sanas, que es lo fundamental.

Taína: Tenemos todo el derecho de elegir a la persona con la que queremos estar y ellos siempre nos apoyaron. Benicio está con Lola hace un montón y la amamos.

–Con la vida itinerante que tienen, ¿cómo te vas a arreglar con los viajes?

Taína: Para mí no hay más viajes. Imaginate, tengo una semana de vacaciones en todo el año. Tengo que enfocarme en mi estudio.

Valeria: Y no descartás la posibilidad de ir a hacer algún curso afuera…

Taína: Claro, eso me encantaría. El año pasado me fui a hacer un curso con Anthropos a Nueva York, de un poco más de una semana, y además vimos muchísimas obras, fue una experiencia única. Tengo muchas ganas de irme a estudiar afuera, pero decidí arrancar primero acá, porque cuando llega el momento te agarra el miedo de irte sola... Ya se dará.

Producción: Jorge León

Maquillaje: Poli Martínez para @PoliMakeup

Peinado: Marco Bustamante para @marcobustamante.studio

Agradecimientos: Luchi Solari, Zitta, Ricky Sarkany, Boycapel, Ménage àTrois, Ginebra y joyas Rubí Rubí