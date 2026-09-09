Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, sorprendió al contar cómo conoció a su novia: “Todo legal”

A los 21 años, Benicio, el tercer hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, vive un momento laboral de ensueño. Tras arrancar el año desfilando en la Semana de la Moda de Milán para Emporio Armani, acaba de hacer su debut actoral en Margarita, que tu cuento valga la pena (HBO Max). En medio de esta nueva realidad y de lo avasallante que puede ser la fama, está muy bien acompañado, no solo por su familia, sino también por Lola Malm Green, a quien conoció cuando era chico y desde hace cuatro años es su novia.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a sus cuatro hijos: Tiziano, Taína, Balthazar y Benicio (Foto: Instagram @valeriamazzaok)

El lunes 7 de septiembre, Benicio Gravier estuvo en el programa de streaming Resumido y contó cómo se puso de novio hace cuatro años: “La propuesta de noviazgo fue larga. Yo era más chico y no era tan romántico”, explicó. Lola forma parte de su vida desde que era chico, “pero un día fue como: ‘Ah, mirá...’”.

Pero, si bien había sentimientos de por medio, para poder estar con ella tuvo que ser paciente para que las cosas arrancaran de la mejor manera y sin conflictos de por medio. “En un momento hubo que esperar un poco porque yo hacía un tiempo había estado con una amiga suya”, explicó, justificando que en ese momento tenía 14 o 15 años. Remarcó que fue “respetuoso” y que la espera duró entre dos y tres meses.

Benicio Gravier lleva cuatro años en pareja con Lola, amiga de la infancia (Foto: Instagram @lolamalm_)

“No había pasado nada y ella me dijo: ‘Primero quiero hablar con mi amiga’”, sostuvo. “Es así, bien en limpio. Todo en blanco. Yo le di su tiempo y después en un momento quería cortarlo y ahí sí que me lancé. Todo legal”, aseguró. La relación comenzó oficialmente cuando estudiaban en el Northlands. Ella se integró de la mejor manera a su familia y, a pesar de su popularidad y de que asisten juntos a eventos, suelen ser bastante reservados en las redes sociales y optan por preservar su noviazgo.

“Ella es una genia, se llevó increíble con todos desde el minuto cero. Cuando puede, viene con nosotros a eventos; me divierte y me gusta que esté conmigo. Es muy loco porque nos conocemos de toda la vida, porque fuimos compañeros de colegio, aunque no éramos amigos. Digamos que captamos la atención uno del otro recién en el último año”, reveló Benicio Gravier en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina en abril. En ese momento contó que su novia, que estudia Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, estaba haciendo un intercambio en Madrid, España, por lo que tuvieron que experimentar los desafíos de una relación a distancia.

Los jóvenes comenzaron su relación cuando estaban en el colegio secundario (Foto: Instagram @lolamalm_)

En una reciente entrevista con LA NACION, Gravier contó que su novia lo acompañó mucho en su inserción en el ámbito actoral. “La verdad es que es un mundo nuevo para los dos; ella me hacía preguntas que ni yo sabía contestar. A medida que yo iba conociendo todo, ella me fue acompañando. Conoció a todo el elenco, conoció a todo el equipo, me vino a visitar a Uruguay también cuando estábamos grabando. Me bancó y estuvo al lado mío siempre; la quiero mucho”, expresó.

Asimismo, aseguró que es muy “enamoradizo” y le gusta organizar planes románticos. “Es muy lindo poder compartir y armar planes. Yo creo que lo más divertido es siempre armar el plan de cita, salir afuera a comer y tener una excusa para vestirte bien”, sostuvo.