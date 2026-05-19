Moria Casán presentó a su nieto Dante en los Martín Fierro: así está hoy el hijo de Sofía Gala
“La One” deslumbró en la pasarela por su look llamativo y la presencia del hijo de Sofía Gala y Julián Della Paolera; “Es mi hombre”, sostuvo la diva
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Moria Casán asistió a la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 de la mano de su nieto Dante, hijo de Sofía Gala y Julián Della Paolera. En el marco de la entrega de los premios que reconocen a los trabajadores de la televisión y la radio argentinas, “La One” presentó ante las cámaras al chico, quien fue con un atuendo de gala y lentes de sol.
Antes de ingresar al salón principal del Hotel Hilton, Casán fue entrevistada por Iván de Pineda y Josefina Ansa. En esa ocasión habló de su look extravagante. “Esto es más que un montaje o una producción; es una puesta en escena, una escenografía viviente y una instalación”, afirmó.
Asimismo, detalló que la confección de la pieza demandó más de cien metros de tela. Fiel a su estilo vanguardista y disruptivo, la diva aclaró que, debido a la magnitud del diseño, utilizaría este modelo exclusivamente para la recepción y la presentación ante las cámaras; luego se cambió por otra vestimenta para estar más cómoda.
La conductora de La Mañana con Moria (eltrece) y nominada a Labor en Conducción Femenina, eligió ir con su nieto Dante, de 11 años y quien tiene una cercanía directa con el mundo del espectáculo desde su nacimiento.
El joven se mostró entusiasmado de estar con su abuela en una noche tan significativa y Casán recordó con orgullo los inicios de su nieto en el ámbito cultural, rememorando cuando acompañó a Sofía Gala a San Sebastián por los premios Concha de Mar.
Aunque prefirió no adelantarse a reconocer si recibiría el galardón, sostuvo: “De cualquier manera, estoy honrada, me parece bárbaro y venir acompañada por mi hombre... ¡Este es mi hombre que me acompaña!“.
Antes de retirarse de la alfombra roja, Moria Casán expresó su gratitud y destacó el rápido impacto de su ciclo matutino, el cual comenzó a emitirse en noviembre del año pasado. La jornada significó una celebración doble para la artista, quien hace pocas semanas fue declarada Personalidad Benemérita de la Cultura por la Secretaría de Cultura de la Nación.
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