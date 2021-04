Así fue la emotiva despedida de Nosotros a la mañana: “Gracias de corazón”

Después de siete años ininterrumpidos al aire, con cambio de conductores y panel, Nosotros a la mañana se despidió este viernes de la pantalla de eltrece. Muy emocionados, los conductores Joaquín “El Pollo” Álvarez y Sandra Borghi le agradecieron a todo el equipo, a la audiencia por acompañar desde el otro lado y dieron un discurso que hizo llorar a todos en el estudio.

Si bien la agenda del programa fue la habitual, se notaba que había algo diferente: era el último envío de este ciclo. Tras ver un tape con los mejores momentos y recordar a todos los que pasaron por allí a lo largo de este tiempo, la primera en hablar fue Sandra Borghi, la única que quedó desde los comienzos, junto a Fabián Doman.

“La verdad que estoy movilizada con el final de este ciclo. Estoy muy emocionada, contentísima del amor que recibí durante estos siete años. Empezamos al mediodía con un entusiasmo enorme, en el medio pasó gente muy profesional, todos hicieron su aporte en el ciclo”, comenzó la periodista que en una primera instancia estaba encargada de dar las noticias y luego pasó a la coconducción con la llegada de El Pollo Álvarez.

“Después llegaste vos, disruptivo, carismático, divertido, y se fue renovando el panel y hubo una persona que dio vuelta el programa y es el Chino, el productor que todas las mañanas está en el control dándonos las órdenes, sintiendo, palpitando, marcando y sobre todo ideando este programa. Hoy este programa termina siendo un éxito y nos enorgullece”, expresó mientras agradecía a técnicos, camarógrafos y a los directivos del canal.

Sandra Borghi se emocinó en la despedida de Nosotros a la mañana - Fuente: eltrece

En cuanto a los motivos por los que el matutino abandona la pantalla chica, Borghi explicó: “Es impresionante la cantidad de mensajes que nos dicen: ‘¿Por qué se van?’ La tele es así, la vida es así y nosotros somos parte de esa nueva renovación. Ayer me llamaron Pablo Codevilla y Coco Fernández para decirme cosas muy lindas. Quiero agradecerle a Carlos D’Elía mi mentor, mi ídolo máximo, fue el gerente de noticias durante muchísimos años de este canal y me dijo ‘vas a estar en este programa y hacer las noticias’. Después, perdón por lo que pasó”, recordó, entre risas, sobre el tono más descontracturado que tomó el envío en los últimos años.

“Por este programa me pasó la vida, me pasó Juana [su hija menor], actos del colegio que no pude ir, reuniones de padre, pero el profesionalismo nos acompañó siempre. Estoy orgullosa, contenta y agradecida de llegar hasta el final”, agregó con lágrimas en los ojos.

Inmediatamente, el “Pollo” Álvarez contuvo a su compañera y tomó la palabra. “Gracias. La palabra ‘gracias’ me acompaña en la vida, es lo más hermoso que puede decir una persona. No hay nada más lindo que decir gracias y nada más feo que naturalizar el cariño, el éxito, la compañía, la amistad”, confesó quien se sumó a la conducción del ciclo dos años atrás.

Entonces, el conductor le habló especialmente a su público, ese que lo acompaño día a día. “Lo mismo pasa con quienes están del otro lado, no existen los programas de tele que se hagan sin gente por eso les agradezco todo el tiempo. Le mando un beso enorme a los que se sumaron en mi partida (Nicole Neumann, Agustina Kämpfer, Ariel Wolman y Tomi Dente, que ya venía desde antes. Gracias Kari (Iavícoli) por sumarte, gracias Sofi (Macaggi), Pablo (Montagna), Carlos (Monti) y la ”Tota”, que es del equipo de toda la vida, es nuestro volante”, indicó.

Sin embargo, su mención especial fue para Borghi, su gran compañera y amiga durante estos años. “Pero hago una mención especial para Sandra porque yo embromo mucho con mis falencias, defectos y es real, en un montón de temas ella me salvó sin que nadie se dé cuenta. Sandra Borghi me acompañó en cada pregunta mal hecha, tapó cada momento en que no tenía qué decir y con su amistad hizo que las cosas salgan bien. Gracias por apoyarme incondicionalmente”, le declaró mirándola a los ojos mientras la periodista lloraba.

El Pollo se despidió de Nosotros a la Mañana - Fuente: eltrece

La mención especial también fue para Marote que cambió su vida en el programa (bajó mucho de peso en el último tiempo) y para el Chino, “el que comanda toda la producción”. Y enseguida aclaró que lo que más va a extrañar es al gran equipo que lograron formar. “Estamos tristes porque nos llevamos perfecto, acá no hay divismo, y el que se la cree, vuela”, reveló mientras le agradeció uno por uno a los directivos del canal.

“Estamos felices, han pasado cosas y hemos acompañado casos gravísimos y se han solucionado cosas importantes de la vida, y eso es oro en polvo”, agregó. Sin embargo, y casi sobre el final, Álvarez se acordó de dedicarle unas palabras a su compañera de vida, su esposa Tefi Russo, con quien tuvo algunas idas y vueltas en los últimos meses. “Gracias Tefi Russo, mi familia me acompañó en todas, gracias de corazón”, lanzó.

Así fue la emotiva despedida de Nosotros a la mañana - Fuente: eltrece

Tras ver un segundo tape con los momentos más divertidos del programa y que incluyó el recuerdo de la boda del conductor con la cocinera, El Pollo volvió a tomar la palabra: “Canal 13 muchas gracias. Para nosotros es un sueño estar acá, gracias por todo. Nos vamos, pero estuvimos siete años, gracias de corazón”.

Mientras se tomaba de las manos con su coconductora en medio del estudio, Álvarez le declaró su amor una vez más e instó a los televidentes a seguir prendidos a las mañanas de eltrece. Sin embargo, su discurso fue repentinamente interrumpido por Borghi: “Sos, fuiste y serás un gran líder. Te felicito por eso”, le confesó mirándolo a los ojos mientras el animador se arrodillaba y le besaba la mano.

LA NACION