¿Qué veo el fin de semana? Cinco series sobre espías

Agente Hamilton

1 temporada. Disponible en Film &Arts y en Flow

Carl Hamilton (Jakob Oftebro) es un agente secreto con experiencia militar enredado entre los intereses de la CIA en Europa y las maniobras de la central de inteligencia sueca (Säpo) para evitar convertirse en el espejo nórdico de los conflictos de Medio Oriente. Todo comienza con un atentado frustrado a la ministra del Interior en el centro de Estocolmo, que no solo deja como saldo varios muertos sino que pone al descubierto un complot cuyos verdaderos responsables resultan demasiado elusivos. Creada por Petter S. Rosenlund y basada en las novelas Jan Guillou, periodista encarcelado en los 70 por sus revelaciones sobre los servicios secretos de su país, la serie consigue un ritmo frenético que combina el movimiento de Hamilton de Estados Unidos a Suecia y de allí a Israel, y el accionar de los distintos funcionarios de la Säpo en el intento de desentrañar el trasfondo de atentados y ciberataques que agitan la geopolítica contemporánea.

Teherán

1 temporada. Disponible en Apple TV+

Concebida como una moderna Guerra Fría en el centro del desierto, Teherán es uno de los mejores exponentes del thriller político en clave humana. Tamar (Niv Sultan) no solo se encuentra dividida entre su crianza en Irán y su presente como agente del Mosad sino que todo su itinerario como espía enemiga en el corazón de su madre Patria terminará actualizando numerosos conflictos de su presente y pasado. A medida que la serie delinea el entramado de un sabotaje y el intento de Tamar de pasar desapercibida en territorio enemigo, su camino se enreda con el de su perseguidor, Faraz Kamali (Shaun Toub), un funcionario iraní también corroído en su vida personal por las lealtades y las traiciones.

Cóndor

2 temporadas. Disponible en Star Premium

Los tres días del Cóndor, dirigida por Sydney Pollack y basada en la novela de James Grady, fue uno de los exponentes del cine de la paranoia de los años 70 -junto a La conversación, de Coppola; Asesinos S.A., de Alan J. Pakula y la tardía Blow Out de Brian De Palma-, eco de los sucesos de aquellos años tras los asesinatos políticos, la guerra de Vietnam y el Watergate. Cóndor actualiza aquel decálogo de la conspiración con las modernas tecnologías y las resistentes sospechas. Un agente de rango menor de la CIA descubre un complot que pone en peligro su vida y lo lanza a una permanente escapatoria. Sin la excelencia de aquel período dorado del cine, la serie le rinde un honesto homenaje y consigue evocar su espíritu de desconcierto y tensión.

The Night Manager

1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video

No hay lista de espías que se precie que no incluya a la pluma de John Le Carré, uno de los grandes escritores del género y uno de los responsables de la consolidación del perfil aciago y derrotista del thriller político en la posguerra. En ese sentido, The Night Manager es atípica, no tiene como centro a uno de sus agentes descreídos como Alec Leamas en El espía que surgió del frío o el mítico George Smiley, sino al conserje de un hotel en Suiza que se convierte en una pieza clave para descubrir la ruta del tráfico de armas a Medio Oriente. Como el gato y el ratón, el joven Jonathan Pine (Tom Hiddleston) y el millonario Richard Roper (Hugh Laurie) ensayan una danza de mutua persecución que involucra máscaras, una mujer de por medio (Elizabeth Debicki), y una serie de jugadas maestras que sellan el camino de ambos en esa difícil partida de ajedrez.

Homeland

8 temporadas. Disponible en Amazon Prime Video y Star Premium

Homeland se convirtió en una de las grandes series de espías de la última década, quizás la única que rompió ciertos moldes y fue innovadora no tanto en su premisa sino en su desarrollo. La clave está en Carrie Mathison (Claire Danes), una agente de la CIA con un trastorno bipolar que desde el inicio resulta un engranaje explosivo para la maquinaria del servicio secreto. Sus obsesiones la impulsan a sus grandes logros y es ese espiral disfuncional de su mente el que resulta el mejor espejo del mundo. Tanto su vínculo con el sargento Brody, llegado de Oriente bajo las sospechas de la traición, como los posteriores lazos con su mentor Saul Berenson (Mandy Patinkin) y sus nuevos compañeros de escape y redención, terminarán definiendo el corazón de la serie y el de su inolvidable protagonista.