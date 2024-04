Así fue la reacción de los participantes de Gran Hermano ante el ingreso de Arturo

Escuchar

En el medio de la conmoción que generó la salud de Juliana en Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro anunció el ingreso oficial de Arturo, un perro rescatado de la calle, quien ya se convirtió en el nuevo protagonista de esta edición del reality. En un momento de la noche del jueves, se activó el “Congelados” y, para sorpresas de todos, apareció una misteriosa valija. Minutos después, llegó su dueño.

Cuando comenzó la gala de este jueves, Santiago del Moro anunció lo que muchos estaban esperando y varios participantes pedían: el ingreso de una mascota. “Hoy va a entrar el perro. Se llama Arturo. Es un galgo mestizo. La historia de él es que fue rescatado. Es el nuevo integrante de la casa. La casa va a oficiar como hogar de tránsito. Si ninguno de los chicos se lo quiere quedar, se lo puede quedar cualquiera, o me lo quedo yo. Me enamoré”, introdujo antes de mostrar el video presentación del can.

En el clip, la producción mostró las primeras imágenes de Arturo que enternecieron la noche. “Arturo es un perrito mestizo galgo de poco más de un año. Desde muy chico fue maltratado por sus dueños, quienes lo hacían participar de carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar. Un día decidieron abandonarlo y fue encontrado en un descampado. Llevaba varios días sin comer y estaba en condiciones lamentables”, señaló la voz de Gran Hermano, y continuó: “Arturo fue rescatado y nuestro veterinario le hizo varios estudios clínicos. Hoy le abro las puertas de mi casa para que los participantes puedan cuidarlo y darle el amor que tanto necesita. Él se encargará de devolverlo. Arturo muy bienvenido a Gran Hermano”.

En la misma noche, un “Congelados” sorprendió a los jugadores con una nueva y misteriosa valija que decía Arturo. Rápidamente, muchos sospecharon que se trataba de un animal. Minutos después, y con un nuevo “Congelados”, el pequeño perro ingresó a la casa más famosa del país y los jugadores se emocionaron y alegraron por su presencia. Paloma se largó a llorar apenas lo vio ingresar, al igual que Zoe.

Los competidores leyeron todas las instrucciones para cuidar al asustadizo animal de la mejor manera y luego se enteraron de la difícil historia de vida de Arturo. “Yo en particular, los animales son todo. Son compañeros de vida. A veces uno necesita esa contención que acá hace falta y un animalito te llena el alma”, señaló Paloma, la más emocionada, quien perdió a su perro poco antes de entrar al programa.

Arturo estaba muy asustado en su ingreso a la casa. Captura: Telefe

Por su parte, a Arturo le costó ganar confianza y se mostró muy asustado durante los primeros minutos dentro de su nuevo hogar. Aunque algunos hermanitos trataron de acercarse para ganarse su confianza, él se tomó el tiempo necesario para hacerlo.

