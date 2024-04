Furia de Gran Hermano habló sobre el estudio que se hizo: “Puede ser leucemia”

Escuchar

La salud de Juliana “Furia” Scaglione es un tema de preocupación. En las últimas horas, la jugadora de Gran Hermano (Telefe), debió abandonar la casa por un rato para realizarse una serie de estudios clínicos, tal como lo anunció este martes el conductor del programa, Santiago del Moro. Tras manejar el tema con hermetismo, fue la propia jugadora quien le contó a dos compañeros qué es lo que le está pasando.

“En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia”, fueron las palabras de Furia, en medio de una profunda charla junto a Bautista y Mauro una vez que regresó a la casa. Hasta ese momento, la participante no había brindado detalles al respecto, pero decidió hacerlo con sus dos compañeros con quien mantiene un vínculo más cercano.

Furia habló de su estado de salud captura de video

A su vez, agregó: “Yo hoy debería estar tirada ahí pensando que me podía agarrar una p... y que tengo 33 años y capaz que puedo tener cáncer en la sangre. Vamos a llevar al extremo de mi estudio. ¿Yo estoy mal? No”. De esta forma, terminó con las especulaciones que también hablaban de rumores de embarazo.

En la misma línea, la preparadora física le aseguró a sus dos compañeros que mantiene la calma ante esta situación que atraviesa. “Cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque sino te empezás a encerrar en vos mismo, te enojas, te enfermas por dentro. Creo que soy el gran ejemplo de lo que me está pasando”, indicó al hablar de la postura que decide mantener. Asimismo, afirmó que dentro de 48 horas tendrá los resultados de los análisis.

Por su parte, fue Gastón Trezeguet quien oficializó el clip de Furia charlando con sus compañeros en A la Barbarossa (Telefe), y más tarde la cuenta oficial de Gran Hermano también lo compartió. “Ponerle nombre a algo que ella trataba de no abrirse demasiado y finalmente dijo que salió para hacerse un estudio de leucemia. Los resultados aún no están”, aseguró el analista del juego.

El llanto de Virginia por Furia

En medio del hermetismo que mantiene Furia respecto a su salud, los participantes se mostraron afectados por la situación, pese a tener poca información. Fue Virginia quien no pudo contener las lágrimas ante el momento que atraviesa la joven de 33 años, mostrándose muy afectada por un posible diagnóstico.

“Yo tengo miedo que se tenga que ir porque a mí me gustaría que se vaya por juego y no por salud”, fueron las palabras de Virginia, en medio de una charla con Paloma, Coty, Florencia y Zoe, en donde remarcaban la preocupación que sienten por Juliana. “Me nombró una enfermedad muy fea, que no la voy a nombrar porque lloro”, agregó la mujer y no pudo contener las lágrimas. Fortaleza y fe fueron palabras que asociaron a la jugadora.

El resto de los participantes se mostró cercano a ella, brindándole abrazos y palabras de aliento.