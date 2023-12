escuchar

Hoy las plataformas de streaming tienen una pelea codo a codo por tener la mayor cantidad de contenidos para no solo conseguir suscriptores, sino también para retener a los que ya le dieron play a algún contenido. Las grandes productoras apuestan a todo para tener las mejores series, con grandes presupuestos y reconocidos actores. Si bien varios títulos recientes consiguieron reconocimiento y muchos galardones, lo cierto es que hay algunos que, si bien llevan décadas disponibles, no pasan de moda y se mantienen vigentes. En esta categoría entra La Niñera (The Nanny) la sitcom de los 90 que supo revolucionar la televisión mundial.

Corría 1993 cuando el mundo conoció la historia de Fran Fine, (Fran Drescher), una ocurrente y divertida mujer que entró a trabajar a la estricta casa del viudo Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy). ¿Su función? Ser la niñera de sus tres hijos, Maggie (Nicholle Tom), Brighton (Benjamin Salisbury) y Grace (Madeline Zima).

Una actriz de La Niñera se convirtió en una superheroína de DC (Foto: Instagram @officialfrandrescher)

Justamente hay algo muy curioso en cómo se llaman los personajes. No fueron elegidos al azar, sino que están íntimamente relacionados con la historia de su creadora, la propia Drescher que decidió ponerle a su personaje su nombre de pila, Francine.

Asimismo, decidió usar nombres de su familia en la historia, como la madre, Sylvia, o la hermana, Nadine. Incluso, Chester, el perro que en la serie pertenecía a la malvada C.C. Babcock, tenía el mismo nombre que la mascota real de la productora.

En el trabajo que creó con su entonces marido, Peter Marc Jacobson, Fran Drescher no solo incluyó los nombres de algunos miembros de su familia, sino que estos también ellos actuaron en la serie. Por ejemplo, su padre, Mort, tuvo varias apariciones, entre ellas como el Tío Stanley.

Incluso los hijos mellizos que tuvieron en la serie, Fran y Maxwell, se llamaban Eve y Jonah, que eran los nombres de pila de los hijos de Val Toriello (personaje de Rachel Chagall). Los bebés nacieron en 1999, justo antes de que la serie llegara a su fin.

Fran Drescher y Lauren Lane como Fran Fine y C.C. Babcock, en La Niñera IMDB

La serie tuvo seis temporadas y se transmitió ininterrumpidamente hasta 1999. El éxito fue rotundo y tuvo una especial trascendencia en la Argentina, donde en 2004 se realizó una adaptación protagonizada por Florencia Peña y Boy Olmi. Si bien la producción finalizó oficialmente en 1999, lo cierto es que a lo largo de los años los fanáticos no perdieron el interés y ni en el contenido ni tampoco en sus protagonistas.

A tres décadas del estreno de la serie, el elenco se mantiene en contacto, pero cada actor tomó un camino distinto. Algunos triunfaron en el universo de DC, otros apostaron por las redes y otros decidieron alejarse por completo de los medios.

Fran Drescher, la icónica Fran Fine

Drescher tenía 36 años cuando comenzó a protagonizar y producir The Nanny, personaje que le valió nominaciones al Globo de Oro y al Emmy. Debutó en cine en 1977 con el clásico Fiebre de sábado por la noche junto a John Travolta, y, a lo largo de los años tuvo varios programas de televisión: Living with Fran, The Fran Drescher Show y las sitcoms Indebted y Happily Divorced. Esta última fue creada con su exmarido Peter Marc Jacobson, con quien también ideó La Niñera, y estuvo inspirada en su propio divorcio.

Así está hoy Fran Drescher, quien fue Fran Fine en The Nanny Instagram @officialfrandrescher

Hoy, a los 66 años, sigue vigente en la industria y, como presidenta del SAG-AFTRA, fue la cara de la huelga que realizó el sindicato de actores de los Estados Unidos (Screen Actors Guild SAC). Allí, en medio de la protesta, protagonizó un fuerte y emotivo discurso: “Los ojos del mundo y en particular, los ojos del trabajo, están sobre nosotros”. Fran también se mantiene activa en redes sociales. Tiene un millón de seguidores en Instagram donde sube fotos y videos de sus trabajos y también de su vida privada.

Charles Shaughnessy y su recordado Sr. Maxwell Shellield

En la sitcom, Shaughnessy interpretó a Maxwell Sheffield un productor de Broadway viudo, que contrata -casi por accidente- a Fran Fine para cuidar de sus tres hijos: Maggie, Brighton y Grace. Cuando La Niñera llegó a su fin, se mantuvo en el medio con varias series y películas, aunque no logró el reconocimiento que sí tuvo en los 90.

Así está hoy Charles Shaughnessy, quien interpretó a Maxwell Sheffield en La Niñera Instagram @charlesshaughnessy

En 2010, el actor inglés interpretó al Señor Christensen en el episodio Amor Sanguíneo de la serie CSI: Nueva York. Este personaje tomó por sorpresa a los fans, puesto que no solo se encontraron con un producto con un tono muy distinto a La Niñera, sino también con un Charles diferente, con un nuevo look. Lució el cabello canoso, muy diferente al estilo que tenía cuando interpretó al padre de familia de la casa Sheffield.

Nicholle Tom, la mayor de los hermanos Sheffield

Nicholle Tom fue quien se puso en la piel de Maggie, la mayor de los hermanos Sheffield. Para ese entonces, ya tenía experiencia en los medios, puesto que en 1992 y 1993, protagonizó las dos películas de Beethoven, el famoso perro San Bernardo. La actriz creció delante de las cámaras y el público la vio convertirse en una adulta.

Nicholle Tom interpretó a la mayor de los hermanos Sheffield

Después de La Niñera, Tom tuvo algunas apariciones en películas como Su única hija, y series como Criminal Minds y Cold Case. A los 45 años se mantiene activa en el medio, aunque nunca recuperó la fama que tuvo en los 90. En su cuenta de Instagram,, si bien no tiene mucha actividad, sí demuestra tener una vida bastante tranquila, cómoda y alejada de los medios.

Benjamin Salisbury y su vida lejos de las cámaras

Entre 1993 y 1999, Benjamin Salisbury cautivó al público como el joven, Brighton Sheffield, el hijo del medio y único varón. Cosechó una fama arrolladora, pero cuando la serie llegó a su fin se vio envuelto en una disyuntiva: seguir en la actuación o enfocarse en su desarrollo académico. Optó por la segunda opción y asistió a la American University, en Washington, D.C., donde se formó como periodista.

Benjamin Salisbury se alejó de las cámaras y se enfocó en el periodismo (Foto: Captura reencuentro La niñera)

A diferencia de sus compañeros de reparto, Salisbury se alejó de los medios. No obstante, sí participó en las reuniones virtuales que tuvo el elenco en 2004 y la más reciente en 2020. Hoy tiene 43 años y si bien ya no tiene ese aspecto juvenil, mantiene su carisma y amabilidad ante los ojos del público.

Madeline Zima, la actriz que llegó al universo de DC

Con solo siete años, Zima interpretó a la más pequeña de la casa Sheffield, ganándose así el cariño y reconocimiento del público. Hoy tiene 38 años, 119 mil seguidores en Instagram y una basta trayectoria en el mundo del espectáculo. Tuvo participaciones especiales en las series Gilmore Girls, The Vampire Diaries, Ghost Whisperer y Grey’s Anatomy. También interpretó a Gretchen Berg en la cuarta temporada de Heroes y fue Mia Lewis en Californication.

Asi esta hoy Madeline Zime (Instagram @maddyzime)

En 2022 la actriz dio el gran salto de su carrera. Se calzó el traje azul y se puso en la piel de la heroína Casey Patrol para la cuarta temporada de la serie Doom Patrol, basada en el comic de DC. Allí compartió elenco con el último ganador del Oscar a mejor actor, Brendan Fraser y también con Diane Guerrero, April Bowlby, Matt Bomer y Joivan Wade.

Lauren Lane, la “malvada” C.C. Babcock

Lauren Lane interpretó a la “malvada” C.C. durante las seis entregas del sitcom de CBS. Si bien era la antagonista, se supo ganar el cariño y respeto de todos los fans. La actriz tuvo algunas apariciones en cine, televisión y teatro, pero sin el reconocimiento que tuvo con The Nanny. A sus 62 años mantiene un perfil bajo y es profesora de teatro en la Universidad Estatal de Texas.

Lauren Lane es una activa usuaria de las redes sociales donde comparte gran parte de su día a día Instagram @officiallaurenlane

Actualmente, Lane vive en Austin, está divorciada y tiene una hija de 25 años llamada Kate. Lejos de renegar su pasado como “la mala” de La Niñera, está orgullosa de esos años y los rememora en su cuenta de Instagram donde se mantiene muy activa. Justamente en sus posteos da cuenta de que le gusta innovar con su estilo y jugar con distintos looks, con peinados que pasan de un rubio más batido a un tono blanco lacio.

Daniel Davis, el recordado señor Niles

Daniel Davis comenzó a interpretar el papel de Niles, el querido mayordomo de la casa Sheffield, cuando tenía 48 años. Lo curioso es que muchos creyeron que tenía origen británico, dado su buen y trabajado acento en la serie, no obstante lo cierto es que nació en la ciudad de Gurdon, estado de Arkansas.

Daniel Davis interpretó al mayordomo en La Niñera Instagram @daniel_davis_fans

El actor tuvo algunas apariciones en Betty la fea, The Fran Drescher Show y Star Trek: Picard, pero desplegó la mayor parte de su carrera en el teatro. Actualmente, tiene 78 años y en las redes sociales varias cuentas de fans suelen compartir imágenes suyas.

Renée Taylor, la madre de La Niñera

La actriz Renée Taylor fue quien le dio vida a Sylvia Fine en La Niñera. ¿Quién era? Nada más y nada menos que la madre de la protagonista. Su interpretación de una mujer judía jubilada un tanto autoritaria, pero con mucho humor y nostalgia, le valió un premio Emmy en 1995. Tras la serie, Taylor se mantuvo vigente y sumó varias participaciones en series y películas a su curriculum.

Renée Taylor es una activa usuario de las redes sociales sonde comparte fotos y videos (Fuente: Instagram/@official_renee_taylor)

A sus 90 años, Taylor es toda una “influencer”. Sube fotos, hace sketches y se muestra plena, activa y muy divertida. Sus fanáticos están fascinados con poder conocer la intimidad de su vida y verla en acción a diario.

Si bien pasaron 30 años desde el estreno de La Niñera, sus actores lo recuerdan de la mejor manera y el público disfruta de rememorar esas icónicas escenas que fueron furor en los 90. Actualmente, la serie se encuentra disponible en HBO Max y Prime Video.