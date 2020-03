Así lucían estas 10 famosas cantantes cuando eran niñas

Lady Gaga, Beyonce y otras artistas demostraron su talento en tarimas desde la niñez

A través de la historia, muchas cantantes han impactado la industria musical con sus interpretaciones y talento. Hoy en día, gracias a las redes sociales, ellas han podido extender su fama entre millones de seguidores.

Las poderosas mujeres, que se mostrarán a continuación, han publicado imágenes de ellas cuando eran niñas, para recordar los momentos antes de saltar al estrellato o el por qué comenzó todo.

Selena Gomez

Instagram: @selenagomez

Esta cantante estadounidense, nacida en 1992, empezó su carrera musical con la actuación en el famoso show para niños Barney y sus amigos, de 2002 a 2004, en el que también cantaba.

Luego, en 2007, esta texana empezó a trabajar con Disney en varios proyectos como una serie y películas. En medio de estos, firmó su contrato musical para grabar tres álbumes como la agrupación Selena Gomez & The Scene.

Como solista, la estrella ha lanzado 3 álbumes. El último, Rare, fue publicado en 2020 y ha obtenido millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify.

Adele

Instagram: @adele

Esta cantautora inglesa, de 31 años, inició su carrera discográfica después de 2006 cuando se graduó de Artes escénicas y tecnología en Brit School. Desde antes, la cantante, muy aclamada por su voz, componía canciones, que llamaron la atención de varios productores musicales.

En 2008, Adele lanza su primer álbum, 19. Luego, en 2011, el segundo llamado 21 y, por último, el tercero titulado 25. Estos nombres corresponden a la edad en la que la inglesa compuso cada uno.

A lo largo de su carrera, esta londinense ha conseguido 18 nominaciones al premio Grammy, uno de los más prestigiosos galardones, del cual ha ganado 15.

Billie Eilish

Instagram: @billieeilish

Esta famosa artista estadounidense, a la fecha, tiene 18 años y ha logrado entrar a la industria musical con fuerza.

Desde el 2015, Eilish inició su carrera musical grabando música junto al cantautor y productor Finneas Baird O'Connell, quien es su hermano.

Con varios sencillos, en 2019 esta californiana lanzó su primer álbum titulado 'When we all fall asleep, where do we go?', el cual fue premiado como Mejor álbum del año en los Premios Grammy, en el 2020. Además, esta cantante logró otros cuatro Grammy, de seis nominaciones en total.

Beyoncé

Instagram: @beyonce

Esta aclamada cantante nació en Houston, Texas, en 1981. Inició su carrera en el grupo, del género R&B, Destiny's Child , junto a la famosa Kelly Rowland y Michelle Williams . Allí, esta cantante participó de 1997 a 2002, para luego empezar su trabajo como solista.

Desde 2003 hasta la fecha, Beyoncé ha lanzado 6 álbumes, que han logrado millones copias y reproducciones.

Con 70 nominaciones al Grammy, esta artista ha sido reconocida 24 veces con este aclamado premio.

Miley Cyrus

Instagram: @mileycyrus

Esta artista, actriz y cantante, tuvo influencias de la música por parte de su familia, sobre todo por su padre, quien es el famoso cantante de country Billy Ray Cyrus .

Un show de Disney Channel, Hannah Montana, desde 206 hasta 2011, llevó a Cyrus al estrellato de la actuación y de la música, pues interpretaba a una estrella de pop. Así, la artista lanzó 4 discos como Hannah.

Sin embargo, mientras Cyrus brillaba para Disney, la adolescente, en el momento, fue abriendo camino para su carrera musical. Hasta la fecha, con 27 años en la actualidad, tiene 7 álbumes como cantautora solista.

Christina Aguilera

Instagram: @xtina

Esta artista neoyorquina nació en 1980 y empezó su camino en la música cuando era muy niña con ayuda de su abuela que la animaba a cantar.

Asimismo, empezó participando en pequeños concursos de talentos musicales. Un día de 1991 audicionó para el show The Mickey Mouse club, al cual entró dos años después hasta 1994. Desde ese momento, Aguilera empezó a trabajar en su carrera como solista.

Hasta el día de hoy, esta cantante ha lanzado 8 discos, incluyendo uno especial para navidad. A lo largo de su trayectoria musical, Aguilera ha recibido 20 nominaciones a los Grammy y ha ganado cinco.

Cheryl Cole

Instagram: @cherylofficial

Esta británica, que tiene 36 años en la actualidad, se hizo famosa como cantante luego de ser aceptada en el grupo musical Girls Aloud, para el prorama televisivo ITV's Popstars: the rivals, en el año 2002.

Desde el 2009, Cole inició su carrera como solista y ha trabajado en 4 álbumes; en el tour europeo de 2010, como artista invitada, de la agrupación estadounidense 'The Black Eyed Peas y en una gira propia para el año 2012.

Ariana Grande

Instagram: @arianagrande

Esta actriz y cantante, de Florida, Estados Unidos, inició su carrera en la música, en 2008, a través de un papel en musical de Broadway llamado 13.

Seguidamente tuvo un rol importante en el show de televisión Victorious, del canal Nickelodeon, que le ayudó a grabar unas canciones para el soundtrack de este. Así, tuvo un impulso para iniciar su carrera de solista y, en 2013, lanzó su primer álbum.

Hoy en día cuenta con cinco discos en total, con los que ha recibido muchas nominaciones y premios, como un galardón al Grammy y 11 nominaciones al mismo.

Camilla Cabello

Instagram: @camila_cabello

Esta cantante cubana, quien desde 2008 cuenta con la ciudadanía estadounidense, inició su carrera en el grupo Fifth Harmony, como parte del programa The X Factor USA, versión 2012.

Cuando Cabellos salió del grupo a finales de 2016, comenzó como solista lanzando sencillos y luego dos álbumes, uno en 2018 y el otro en 2019.

Rihanna

Instagram: @badgalriri

Esta aclamada cantante de la isla de Barbados inició su carrera cuando formó un grupo musical con dos compañeras del colegio y, en 2003, fue descubierta por el productor musical Evan Rogers quien la puso a grabar un demo, que fue enviado al famoso rapero Jay-Z . Este la ayudó a firmar su primer contrato musical en el mismo año.

Al día de hoy, Rihanna ha lanzado 8 álbumes y a lo largo de su trayectoria ha obtenido 22 nominaciones a los Grammy y 9 victorias.