Todo listo para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: llegaron los primeros invitados

Hace minutos comenzaron a llegar los primeros invitados al festejo íntimo del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Luego de meses de rumores, la pareja da el sí y elije festejarlo con familiares y amigos cercanos, sin la pomposidad de otros casamientos de famosos.

Sin embargo, el barrio de San Telmo tuvo una excepción este sábado, cuando en una de sus calles los turistas no eran parte del paisaje típico y comenzaron a instalarse vallados sobre una de sus calles adoquinadas. El lugar elegido para el festejo es una antigua casona de uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires y la encargada de la organización del evento es Claudia Villafañe.

Majo Riera, la madre de la cantante, fue una de las primeras que llegaron a la casona. Un rato después se dejaron ver los demás invitados.

Mery del Cerro Gerardo Viercovich - LA NACION

Peter Lanzani Gerardo Viercovich - LA NACION

El casamiento de Lali y Pedro Gerardo Viercovich - LA NACION

Tomás Rebord Gerardo Viercovich - LA NACION

Majo Riera Gerardo Viercovich - LA NACION

Juliana Gattas Gerardo Viercovich - LA NACION

Ofelia Fernández y Marcos Aramburu Gerardo Viercovich - LA NACION

Casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat Gerardo Viercovich - LA NACION

Casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat Gerardo Viercovich - LA NACION

Es la historia de un amor...

La historia comenzó a fines de 2023 cuando Lali (35) empezó a encontrarse con videos de Rosemblat (36) en las redes sociales. Por entonces, él ya era conocido por su trabajo como conductor, humorista y referente del streaming político, pero todavía no se habían conocido personalmente. Fue el algoritmo el que despertó la curiosidad de la cantante.

Durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), en junio de 2025, recordó cómo empezó a interesarse por él: “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, contó entre risas. Y reconoció que su curiosidad fue creciendo: “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conociéramos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”. Y reconoció que incluso había consultado a conocidos en común para averiguar un poco más sobre él.

Pero lejos de esperar que Rosemblat tomara la iniciativa, fue ella quien dio el primer paso. “Yo le hice un comentario picante a algo que él había subido a las redes, algo gracioso. Nos mandamos un par de mensajes, pero en persona nos vimos bastante tiempo después”, recordó después durante una entrevista con Moria Casán en su ciclo de streaming.

“Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara”, reconoció Rosemblat más tarde. Y admitió que, de haber dependido de él, probablemente la historia habría tardado bastante más en comenzar: “No sé si me hubiera animado a escribirle”.