Lali Espósito y Pedro Rosemblat: así es la casona “secreta” de San Telmo donde se casan este sábado

Una boda rodeada de “secretos” con una pareja muy querida por el ambiente artístico, por la prensa y por el público. No se sabía la fecha. No se sabía el lugar. No se sabía quién le estaba haciendo el vestido a la novia o qué look tendrá el novio. No se sabía ni quiénes ni cuántos invitados recibieron la participación. Pero la información se filtró.

En el programa LAM revelaron que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el sábado 31 de octubre en una casona antigua de San Telmo.

El ingreso de los invitados desde la calle hasta el corazón de la casa: el parque y la galería Instagram @casacarlos_santelmo

Se trata de una de las bodas más esperadas del año, al igual que la de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que será en diciembre (y están invitados a la de Lali y Pedro). Y la fecha elegida no es casualidad: la cantante y el creador del streaming Gelatina se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023 y este sábado, tres años después, coincide la “noche de brujas” con el día elegido para su casamiento.

La casa conserva materiales originales Instagram @casacarlos_santelmo

Se transformó la propiedad para organizar eventos Instagram @casacarlos_santelmo

La vegetacón está presente en todos los espacios exteriores Instagram @casacarlos_santelmo

El cronista de LAM, Fede Flowers, hizo un móvil desde la puerta, asegurando que Rosemblat se encontraba en el interior de la propiedad, y dijo: “Es una casona antigua en pleno corazón de San Telmo que se caracteriza por realizar eventos poco tradicionales porque mezcla la arquitectura de Buenos Aires con mucha vegetación. Muy a lo San Telmo. Muy a lo Lali y Pedro”.

Las persianas antiguas y el piso original recuperado Instagram @casacarlos_santelmo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron para casarse un lugar completamente diferente a un salón tradicional Instagram @casacarlos_santelmo

Durante una entrevista reciente en la entrega de los premios Billboard a la música latina, Lali dijo: “A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar”, aseguró en su charla con el medio mexicano Frontera. Además, reafirmó que la boda tendrá un perfil íntimo, lejos de una fiesta multitudinaria, y que estará pensada para compartir con sus seres queridos.

“Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó sobre el festejo que prepara junto al periodista y conductor que en pocas horas será su marido.

Cómo es la “casa chorizo” de San Telmo que eligieron Lali y Pedro Rosemblat

Casa Carlos se presenta como una propuesta que rompe con los tradicionales salones de eventos en Buenos Aires. A primera vista, su fachada no revela la magnitud de la experiencia que aguarda en su interior. Al cruzar el umbral, el lugar desvela su verdadera identidad: un inesperado oasis urbano que fusiona la arquitectura clásica porteña con una exuberante vegetación, creando una atmósfera que sorprende y cautiva a sus visitantes.

La estructura responde a la de una clásica “casa chorizo” que fue transformada para crear un lugar completamente apartado del ritmo de la ciudad. Las paredes de ladrillo a la vista, los detalles de diseño y la cuidada iluminación complementan el entorno natural.

Los espacios interiores se ambientan como una casa de familia Instagram @casacarlos_santelmo