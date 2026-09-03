Así vive hoy Balthazar, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier: de su título de ingeniero a su emprendimiento inmobiliario en Madrid

A los 27 años, Balthazar Gravier, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, se abre paso en el mundo de los negocios en Madrid, España. Mientras uno de sus hermanos se dedica al deporte, el otro a la actuación y la más pequeña a la moda y las redes sociales, según trascendió, él decidió seguir los pasos de su padre y, con el aval de su familia, se puso al frente de su propio emprendimiento inmobiliario.

Graduado en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el primogénito del matrimonio se instaló en la capital española para establecerse laboralmente. Según consignó el medio español Vanitatis en diciembre de 2025, el mayor de los hermanos Gravier constituyó en Madrid la sociedad Finca Valeria SL, dedicada a la compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. El nombre de la sociedad no fue el elegido al azar, sino que remite a la chacra que tiene la familia en Punta del Este, Uruguay, que suele ser el lugar que eligen para celebrar el Año Nuevo.

Balthazar junto a sus padres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier (Foto: Instagram @balthugravier)

De acuerdo con el Boletín Oficial del Registro de Marca, la entidad, que tiene su domicilio en Paseo de la Castellana 683 en la ciudad capital, tiene un capital social de 3000 euros con inicio de operaciones fechado para el 1 de enero de 2026.

Balthazar tiene 27 años, es ingeniero industrial y se dedica al negocio inmobiliario en Madrid (Foto: Instagram @balthugravier)

“Proyectos nuevos en ese país que nos gusta tanto. Balthazar trabaja y vive en Madrid, es ingeniero industrial y trabaja en un fondo que se dedica al real estate y está dando sus primeros pasos con varios proyectos. Fue campeón argentino y sudamericano de esquí”, expresaron allegados a la familia al mencionado medio, al tiempo que tiene una “cabeza privilegiada para los negocios”.

Balthazar mantiene un bajo perfil y, aunque su cuenta de Instagram —donde acumula 30,6 mil seguidores— es pública, su última publicación en el feed data de enero y el contenido se limita a eventos familiares, reuniones con amigos y sus hazañas como esquiador. Si bien en el pasado realizó algunas producciones como modelo, en el último tiempo decidió abocarse de lleno a los negocios. Igualmente, suele asistir junto a sus hermanos y sus padres a diferentes galas y entregas de premios.

Si bien hizo algunas producciones como modelo siguiendo los pasos de su madre, durante el último tiempo Balthazar se abrió paso en el mundo de los negocios (Foto: Instagram @valeriamazzaok)

En mayo, el joven cumplió 27 años y sus padres viajaron a Madrid para ser parte del íntimo festejo con sus amigos. A la hora del brindis destaparon vinos blancos de su propia firma, Finca Valeria, la cual lanzaron a principios de 2026. “Muchas gracias a todos por estar acá. Los quiero mucho y que continúe el festejo”, dijo el cumpleañero como muestra de agradecimiento frente a sus invitados en un video que publicó su madre.

Así celebró Valeria Mazza el cumpleaños de Balthazar

Al igual que lo hace con el resto de sus hijos, Mazza le dedicó un amoroso posteo a su primogénito. “Celebrando los 27 años de Balthazar. Que los cumplas muy feliz”, escribió junto a varias postales de él, tanto de pequeño como de adolescente y joven adulto.

En cuanto al resto de los integrantes del clan “Mazza-Gravier”, Tiziano (26) eligió el deporte: se dedica al esquí alpino y en febrero debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Por su parte, Benicio (21) es modelo y este año se dio a conocer como actor en la tercera temporada de Margarita (HBO Max), la serie de Cris Morena, y Taína (18) sigue los pasos de su madre en el mundo de la moda y como creadora de contenido.