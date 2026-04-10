Luisana Lopilato contó la determinante medida que tomó para poder convivir con Michael Bublé
La actriz reveló que cuando recién conoció al cantante, se encontró con un hábito de él que no le gustaba y decidió intervenir para modificarlo
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Luisana Lopilato y Michael Bublé son una de las parejas más sólidas del espectáculo. Cuando la conoció, allá por 2008, durante un show que dio en el teatro Gran Rex, él inmediatamente supo que quería casarse con ella. Apostaron por una vida juntos en Canadá, se casaron y formaron una numerosa familia de seis. Sin embargo, los inicios de su relación no fueron del todo sencillos, pero no solo porque hablaban distintos idiomas o tenían cargadas agendas o porque básicamente vivían a miles de kilómetros de distancia, sino también por sus hábitos dentro de la convivencia. Las actitudes del cantante dentro del hogar no le gustaron para nada a la actriz, así que de entrada ella se puso firme y tomó una drástica medida para que se convirtiera en una persona más ordenada.
En el marco de su visita a Buenos Aires para presentar su nueva película La caja azul, Luisana Lopilato estuvo en Nadie dice nada (Luzu TV) e hizo una revelación personal. “Soy renobsesiva del orden y la limpieza. Pobres mis hijos”, reconoció. Dijo que Noah (12), Eliás (10), Vida (7) y Cielo (3) suelen dejar sus cosas por todos lados, pero, orgullosa, contó que recientemente logró que, cuando terminan de jugar, guarden sus juguetes antes de sacar otros.
En este sentido, le preguntaron si era verdad que una vez tiró la ropa de Bublé a la pileta y ella, sin vueltas, aseguró que sí, pero se justificó al asegurar que fue una medida extrema para que la convivencia funcionara. Cuando recién se conocieron, el cantante dejaba tirada la ropa y zapatillas en distintos lugares de la casa y ella tomó cartas en el asunto. “Dije: ‘Esto se terminó’. Desde el principio hay que mostrarles un camino correcto. Agarré todo y se lo tiré a la pileta. Pensó que era un chiste y le dije: ‘No, acá las reglas son así’”, sostuvo firme.
Esta exigencia con el orden también se trasladó a la educación de sus hijos. “En vacaciones, aunque sean dos veces por semana, a la maestra la tienen que ver, para repasar algunos ejercicios para no atrasarse”, admitió.
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