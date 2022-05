Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en la historia de Spotify en un solo día

Un nuevo récord batió el artista puertorriqueño Bad Bunny, que ahora pasó a ser el artista más escuchado de todos los tiempos en un solo día en Spotify, con el lanzamiento de su nuevo álbum, Un Verano Sin Ti.

El hito ocurrió el 6 de mayo, cuando debutó su último disco de estudio. Durante esa jornada el artista tuvo 183 millones de reproducciones en un día. Este récord lo ostentaba anteriormente Drake, con 176 millones de reproducciones.

Asimismo, Un Verano Sin Ti se convirtió en el álbum más escuchado en Spotify en 2022 hasta el momento. El mismo día, los 23 temas del álbum se ubicaron en el chart Daily Top Songs Global de Spotify en el top 30, y nueve canciones estuvieron en el top 10.

De esta manera, el compositor se mantiene en los primeros escalones del mundo de la industria ya que también fue el artista más escuchado de Spotify en todo el mundo en 2020 y 2021.

El álbum, compuesto por un total de 23 canciones, estuvo plagado de flamantes colaboraciones de colegas como Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, The Marías y Buscabulla.

Un verano sin ti llevó a Bad Bunny a lo más alto de la industria musical

La canción que conmovió al mundo

Bad Bunny publicó una significativa canción, llamada “Andrea”. El cantante estuvo acompañado en las grabaciones de este tema por el dúo conformado por los puertorriqueños Raquel Berrios y Luis Alfredo Del Valle. “Esta es para todas las mujeres de esta compleja y bella isla caribeña”, explicaron los músicos a través de la cuenta de Instagram de Buscabulla.

La canción está inspirada en el femicidio de Andrea Ruiz Costas, un caso que conmovió al país el año pasado. El cuerpo de la mujer de 23 años fue hallado calcinado el 29 de abril en la ciudad de Cayey, Puerto Rico, con un golpe en el rostro, y llevaba dos días de fallecida.

Bad Bunny - Andrea

Un mes atrás, Andrea había denunciado ante las autoridades a su expareja, Miguel Ángel Ocasio Santiago y, a través de una videoconferencia con la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, relató el infierno que atravesaba con su pareja.

Según su testimonio, Ocasio es un guardia de seguridad de 40 años con el que había mantenido una relación durante aproximadamente ocho meses y la amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono.

Más allá del estremecedor relato, la magistrada desestimó el caso. No era la primera vez que la justicia le cerraba la puerta en la cara. Un día antes, Andrea había solicitado una orden de restricción contra el hombre, pero en ese caso fue la jueza Sonya Nieves la que decidió no expedirla. Un mes después, el 23 de abril, fue asesinada.

La policía de Puerto Rico detuvo al día siguiente a Miguel Ocasio y fue sido ingresado en la cárcel en Bayamón al no poder pagar una fianza de un millón de dólares. Este caso generó una gran repercusión en el país y derivó en la emblemática canción con la que Bad Bunny cautivó a sus seguidores.

“Quiere quedarse en PR [Puerto Rico]/ No irse pa’ ningún estado/ Pero todo se ha complicado/ Como si ser mujer/ Fuera un pecado/ La demonia ha despertado”, dice una de las estrofas del tema que cierra: “Ey, ella no quiere una flor/ Solo quiere que no la marchiten/ Que cuando compre pan, no le piten/ Que no le pregunten qué hizo ayer/ Y un futuro lindo le inviten/ Que le den respeto/ Y nunca se lo quiten”.